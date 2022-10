नई दिल्ली : टेक दिग्गज गूगल ने वीडियो को स्वचालित रूप से फ्रेम करके विजिबिलिटी में सुधार करने के लिए मीट (Google Meet new feature) उपयोगकर्ताओं के लिए एक नए फीचर की घोषणा की है. कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि इससे पहले कि कोई उपयोगकर्ता किसी मीटिंग में शामिल हो, Google Meet स्वचालित रूप से वीडियो को फ्रेम करेगा (Google Meet to automatically zoom in on your face) ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी समान रूप से दिखाई दे रहे हैं. Google meet new feature .

कोई मॉशन गड़बड़ी नहीं है जो मीटिंग के विषय से ध्यान आकर्षित कर सके क्योंकि स्वचालित फ्ऱेमिंग केवल एक बार होती है. लेकिन वीडियो को किसी भी समय मैन्युअल रूप से रीफ्ऱेम किया जा सकता है. इस फीचर का कोई व्यवस्थापक नियंत्रण नहीं है. डिफॉल्ट रूप से, यह फंक्शन अक्षम हो जाएगा, हालांकि, इसे उपयोगकर्ता द्वारा चालू किया जा सकता है. कंपनी ने कहा कि नया फीचर 2 नवंबर को शुरू होने वाला है. इस फीचर की घोषणा सबसे पहले Google Cloud Next 2022 के दौरान की गई थी. इससे पहले, कंपनी ने मीट फीचर की घोषणा की थी जो उपयोगकर्ताओं को स्पेसबार को दबाकर खुद को अनम्यूट करने और इसे जारी करके खुद को फिर से म्यूट करने में सक्षम बनाता है.

Google ने कहा कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ कहने के लिए जल्दी से अनम्यूट करके उनकी बैठकों में भाग लेना आसान बना देगा. कंपनी ने कहा, "यह फीचर उन स्थितियों में मदद करता है जहां आप खुद को अनम्यूट करने के बाद फिर से म्यूट करना भूल जाते हैं. यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ है और इसे गूगल मीट सेटिंग्स में सक्षम किया जा सकता है." कंपनी ने कहा कि यह बदल गया है कि Google Meet hardware उपकरणों के लिए ' Hey Google voice control ' (हे गूगल वॉयस कंट्रोल) कैसे काम करता है. इस अपडेट के साथ, गूगल सहायक केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई डिवाइस मीटिंग में न हो और आगामी मीटिंग के 10 मिनट के भीतर हो. --- आईएएनएस

