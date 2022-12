सैन फ्रांसिस्को : तकनीकी दिग्गज ने गूगल डॉक्स में एक नया स्मार्ट कैनवस फीचर (Google Smart Canvas featur releases) रिलीज करना शुरू किया है, जो यूजर्स को Google Docs में code block के साथ कोड को आसानी से फॉर्मेट और डिस्प्ले करने की अनुमति देता है. टेक दिग्गज ने बुधवार को workspace update blogpost में कहा कि पहले, Google Docs में काम करते समय, सहयोगी जो कोड प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें डॉक्यूमेंटस में पेस्ट करना पड़ता था और फिर मैन्युअल रूप से सिंटैक्स को हाइलाइट कर स्टाइल्स को एप्लाई करना पड़ता था. नया फीचर यूजर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कोड की कल्पना करने की क्षमता देता है, जिससे कोड को पढ़ने और सहयोग बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है. इस फीचर का no admin control है. Google docs update . Google docs Smart Canvas feature releases . Google Docs rolls out code blocks for easier formatting Google docs update .

गूगल डॉक्स

Google Chrome Update : कुछ दिन पहले ही टेक दिग्गज गूगल ने बेहतर सुरक्षा के लिए स्टेबल एम108 वर्जन (Stable M108 version ) के साथ क्रोम में पासकी सपोर्ट (Passkey support) देना शुरू कर दिया है. टेक दिग्गज ने गुरुवार को एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि Passkey पासवर्ड और अन्य फिशेबल प्रमाणीकरण (Phishable authentication ) फैक्टर्स के लिए एक सुरक्षित रिप्लेसमेंट है. वे अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि उनका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है, सर्वर उल्लंघनों में रिसाव नहीं करते हैं और उपयोगकर्ताओं को फिशिंग हमलों से बचाते हैं.

'पासकी' उद्योग स्टैंडडर्स पर बनाई गई हैं और विभिन्न operating systems (OS) में काम कर सकती हैं. उनका उपयोग उन वेबसाइटों और एप्लिकेशन दोनों के साथ किया जा सकता है जो उनका समर्थन करते हैं. Sign in with Passkeys करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को खुद को उसी तरह प्रमाणित करना होगा जैसे वे किसी डिवाइस को अनलॉक करते हैं. कंपनी ने कहा, "Chrome latest version के साथ, हम विंडोज 11, macOS, and Android पर पासकी को सक्षम कर रहे हैं." IANS