नई दिल्ली: ट्विटर 21 सितंबर को अपने बहुप्रतीक्षित एडिट ट्वीट फीचर को रिलीज करने के लिए तैयार है. यह सबसे पहले उसके ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा जो प्रति माह 4.99 डॉलर (Blue subscribers pay $4.99 per month) का भुगतान करते हैं. 'ट्वीट एडिट करें' (Edit Tweet Feature) फीचर लोगों को अपने ट्वीट के प्रकाशित होने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है. एडिट ट्वीट्स एक आइकन (Edited Tweets icon), टाइमस्टैम्प और लेबल के साथ दिखाई देंगे ताकि पाठकों को यह स्पष्ट हो जाए कि मूल ट्वीट को संशोधित कर दिया गया है. Edit tweet feature for blue subscribers on payment of 5 dollar per month .

लेबल पर टैप करने से दर्शक ट्वीट की एडिट हिस्ट्री (Tweets edit history) पर पहुंच जाएंगे, जिसमें ट्वीट के पिछले वर्जन्स शामिल हैं. प्लेटफॉर्मर के केसी न्यूटन (Casey Newton Platformer) ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि इस फीचर को अगले सप्ताह से जनता के लिए शुरू किए जाने की संभावना है. उन्होंने पोस्ट किया, "ट्विटर मेरे साथ साझा किए गए आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, बुधवार 21 सितंबर को ट्वीट्स के एडिट का सार्वजनिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है." टाइपो और व्याकरण संबंधी एर्स को ठीक करने के लिए ट्विटर उपयोगकर्ता वर्षों से एक एडिट बटन मांग रहे हैं.

इस महीने की शुरुआत में, ट्विटर ने जनता के लिए फीचर को रिलीज करने से पहले, एक आंतरिक टीम के साथ एडिट ट्वीट फीचर के लिए एक छोटे से परीक्षण की घोषणा की. ट्विटर ने कहा, "इसे टाइपो को ठीक करने, छूटे हुए टैग जोड़ने और बहुत कुछ करने के लिए कम समय के रूप में शुरू किया जा रहा है." ट्विटर ने कहा कि वह जानबूझकर एक छोटे ग्रुप के साथ एडिट ट्वीट का परीक्षण कर रहा है ताकि यह भी पता चल सके कि लोग इस फीचर का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, "हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि यह फीचर लोगों के पढ़ने, लिखने और ट्वीट्स के साथ जुड़ने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है."--आईएएनएस

