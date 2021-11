यरुशलम : रविवार को पवित्र स्थल के प्रवेश द्वार के पास एक फलस्तीनी हमलावर ने गोलीबारी (Palestinian attacker opened fire) कर एक इजराइली नागरिक की हत्या (Israeli civilian killed) कर दी और चार अन्य को घायल कर दिया. पुलिस ने कहा कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच पवित्र माने जाने वाले एक स्थल के प्रवेश द्वार के पास यह हमला हुआ.

इस स्थल के आसपास दोनों पंथ के लोग रहते हैं. पूर्व में इस स्थान पर इजराइली नागरिकों और फलस्तीनियों के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी हैं. स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि तीन अन्य मामूली रूप से जख्मी हुए हैं.

यरुशलम के हदाशाह अस्पताल (Hadashah Hospital in Jerusalem) ने बताया कि एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति में लाया गया था जिसकी मौत हो गई. फलस्तीनी हमलावर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मामूली रूप से घायल होने वाले दो लोग पुलिस अधिकारी थे और हमलावर की पहचान पूर्वी यरुशलम के निवासी के तौर पर हुई जिसकी उम्र 40-45 के बीच थी.

इजराइल के लोक सुरक्षा मंत्री उमर बार लेव (Israel's Minister of Public Security Omar Bar Lev) ने संवादददाताओं से कहा कि बंदूकधारी हमास की राजनीतिक इकाई का सदस्य था जो पूर्वी यरुशलम में शुआफत शरणार्थी शिविर में रहता था. हमास ने एक बयान में हमले की सराहना की लेकिन घटना की जिम्मेदारी नहीं ली. हमास ने हमले को बहादुरी भरा अभियान बताया.

इजराइल में यूरोपीय संघ के राजदूत दिमितेर तानचेव (EU Ambassador Dimitar Tanachev) ने एक बयान में ट्विटर पर कहा कि उनकी संवेदनाएं यरुशलम में कायराना हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ हैं. उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है.

हालिया दिनों में गोलीबारी की यह दूसरी घटना (This is the second incident of firing) थी. इससे पहले बुधवार को एक फलस्तीनी किशोर ने इजराइल की दो पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया था जिसके बाद उसे ढेर कर दिया गया.

(एपी)