इंडोनेशिया: जकार्ता में भूकंप के झटके, 20 की मौत, 300 घायल
Published on: 38 minutes ago |
Updated on: 24 minutes ago
Updated on: 24 minutes ago
इंडोनेशिया: जकार्ता में भूकंप के झटके, 20 की मौत, 300 घायल
Published on: 38 minutes ago |
Updated on: 24 minutes ago
Updated on: 24 minutes ago
जकार्ता: इंडोनेशिया में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इंडोनेशिया में भूकंप से भारी जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि अब तक 20 लोगों की मौत हो गई. जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं.
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Nearly 20 people have been killed and at least 300 injured in an earthquake that rattled Indonesia's main island of Java, reports AFP citing local official— ANI (@ANI) November 21, 2022
बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी. इससे शहर की इमारतें हिल गईं. भूकंप से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई. 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं.
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