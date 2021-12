बर्लिन: जर्मनी ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron) को फैलने से रोकने के लिए क्रिसमस के बाद नए प्रतिबंध लागू करने की घोषणा (Announcement of new restrictions ) की है. जर्मनी ने कहा कि ये नए प्रतिबंध पूर्ण लॉकडाउन के समान नहीं होंगे (The new restrictions will not be the same as a complete lockdown ), लेकिन टीकाकरण करा चुके लोगों के लिए भी सामाजिक मेल-जोल की मनाही होगी.

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज (German Chancellor Olaf Scholz ) ने मंगलवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैं उन लोगों के बारे में समझ सकता हूं जो कोरोना वायरस और उसके नए स्वरूपों के बारे में नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम अगली लहर को नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही हमें ऐसा करना चाहिए.’

नए प्रतिबंधों के तहत निजी समारोहों में 10 से अधिक लोगों का एकत्र होना मना होगा, देशभर में नाइटक्लब बंद हो जाएंगे और फुटबॉल मैच जैसे बड़े समारोह दर्शकों के बिना आयोजित होंगे. ये प्रतिबंध 28 दिसंबर से लागू होंगे, लेकिन राज्य इन्हें इससे पहले भी लागू कर सकते हैं.

शोल्ज ने कहा कि सरकार ने नए प्रतिबंध क्रिसमस के बाद लागू करने का इसलिए फैसला किया, क्योंकि क्रिसमस और ईस्टर जैसे पारिवारिक स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहार ‘वैश्विक महामारी के बड़े वाहक साबित नहीं हुए हैं’, लेकिन नव वर्ष समारोहों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, ताकि जर्मनी की स्वास्थ्य प्रणाली पर कोविड-19 के मामलों के कारण क्षमता से अधिक दबाव न पड़े.

(पीटीआई-भाषा)