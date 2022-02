बीजिंग : चीन ने कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप (Omicron form of corona virus in china) से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दक्षिणी शहर बैस में लॉकडाउन लगाया गया है. इसके तहत परिवहन परिचालन स्थगित कर दिया है. वहीं, लोगों को घर पर ही रहने का आदेश दिया है. साथ ही, कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, गैर जरूरी कारोबार को बंद कर दिया गया है. लोगों की बड़े पैमाने पर कोविड-19 जांच करने का आदेश (china imposed lockdown in Bais city) दिया गया है.

रेस्तरां को भी केवल भोजन खरीद कर ले जाने वाले ग्राहकों के लिए खोलने को कहा गया है. परिवहन को स्थगित करने के साथ-साथ ट्रैफिक सिग्नल को स्थायी रूप से लाल कर दिया गया है, ताकि वाहन चालकों को ताकीद रहे कि उन्हें घर पर ही रहना है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शहर में कोविड-19 के 135 मामले सामने आए, जिनमें से कम से कम दो मामले ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमण के हैं.

पढ़ें : स्वाब नमूना जरूरी नहीं, अब कुछ मिनट में पता चलेगा कोराना है या नहीं

गौरतलब है कि लॉकडाउन के अंतर्गत आने वाला बैस नवीनतम शहर (Bais latest city to come under lockdown) है. महामारी को कतई बर्दाश्त नहीं करने की चीन की नीति (China's policy of zero tolerance to Corona) के तहत कम संख्या में भी मामले आने पर सख्त कदम उठाए जाते हैं. चीन की चिंता बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेल के दौरान महामारी को रोकने की है. हालांकि, मंगलवार को बीजिंग में कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया.

ओलंपिक खेलों के आयोजकों ने मंगलवार को बताया कि 30 से अधिक खिलाड़ी संक्रमित पाए जाने के बाद पृथकवास केंद्रों में हैं. संक्रमित होने पर औसतन सात दिनों तक पृथकवास में रहना होता है. बता दें कि बैस शहर की कुल आबादी करीब 14 लाख है जबकि आसपास के इलाकों में करीब अन्य 30 लाख आबादी निवास करती है. यह शहर वियतनाम की सीमा के करीब है.

(पीटीआई-भाषा)