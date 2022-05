हैदराबादः बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरत तस्वीरों से फैंस को दिवाना बनाने से पीछे नहीं रहती हैं. इसके अलावा माधुरी अपने किए गए काम की थ्रोबैक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गोवा से दो तस्वीरें शेयर की हैं.



गोवा से शेयर की गई एक तस्वीर में एक्ट्रेस के हाथ में नारियल पानी और बैकग्राउंड में नीला समंदर है. पीच सूट और सफेद शर्ट पहने हुए एक्ट्रेस पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. मनमोहक के साथ माधुरी ने कैप्शन 'Do you sea what I see? दिया है. इसके साथ ही उन्होंने #Goa #Tropical #tropical vibes हैशटैग लगाया है.

माधुरी दीक्षित की गोवा पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. उनके पोस्ट पर फैंस लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा Wow that's so beautiful, दूसरे ने लिखा I see a goddess. Is that what you’re seeing? तीसरे यूजर ने लिखा You are so beautiful.

बता दें कि, माधुरी अक्सर अपने काम की थ्रोबैक तस्वीरों को भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी सफल फिल्मों में से एक 'बेटा' के 30 साल पूरा होने पर जश्न मनाया. एक्ट्रेस ने फिल्म की कुछ तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था. फिल्म में माधुरी के साथ अनिल कपूर की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था. फिल्म का गाना, 'धक-धक करने लगा' का माधुरी को फेमस करने में बड़ा योगदान रहा. पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हर दिन मैंने कला को सीखा और काम किया. इसके साथ ही उन्होंने #मील का पत्थर #यादें #30YearsOfBeta #DhakDhak #BollywoodFilm हैशटैग लगाया.

आगे बता दें कि, वीकेंड में माधुरी दीक्षित ने लहंगे में अपनी तस्वीरें शेयर की थी, जिसे प्रशंसकों ने बेहद पसंद किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा 'पीच और येलो आपके और मेरे जैसे हैं, हमेशा एक साथ और परफेक्ट'. इसके साथ उन्होंने दिल वाला इमोजी भी दिया. माधुरी दीक्षित के वर्कफ्रंट की बात करें तो अमेजन प्राइम वीडियो के 'माजा मा' में वह नजर आएंगी. वह पिछली बार नेटफ्लिक्स सीरीज 'द फेम गेम' में मुख्य भूमिका में दिखाई दी थीं.