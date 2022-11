मुंबई: 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन केवल अपनी शानदार एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपने खास अंदाज से भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं. लिहाजा फिल्म हो, सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म, दिग्गज एक्टर अपने खास अंदाज से छाए रहते हैं. दिल जीत लेने वाला एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में अमिताभ फैंस को धन्यवाद देते और अभिवादन करते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा 'जनता जनार्दन...मेरा सबसे बड़ा और खास अवॉर्ड' (My greatest and best Award). वीडियो शेयर करते ही कुछ ही देर में देखते ही देखते लोगों ने कमेंट बॉक्स को खूबसूरत कमेंट्स और लाइक्स से भर दिया. कमेंट करने वालों की लिस्ट में उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा भी हैं. उन्होंने कमेंट बॉक्स में हार्ट देकर अपना प्यार जाहिर किया.

इस बीच बता दें कि अमिताभ फैंस को लेकर भावुक रहते हैं और कुछ- कुछ समय पर उनसे भेंट करते रहते हैं. इस बीच खबर है कि अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को बढ़ाते हुए मुंबई पुलिस X कैटगरी की सुरक्षा प्रदान करने जा रही है. बिग बी को मुंबई पुलिस की ओर से सामान्य सुरक्षा मिली हुई थी. बीते दिन मुंबई पुलिस ने सलमान खान को Y, अक्षय कुमार और अनुपम खेर को X कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की थी. इससे पहले दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर बार-बार चर्चा हो रही थी. उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें Y प्लस सिक्योरिटी दी थी. दरअसल, सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया था.

