रांची: 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति (Sthaniya niti based on Khatian of 1932) को लेकर राज्य सरकार के फैसले ने यूपीए के अंदर भी खटास बढ़ा दी है. गठबंधन दलों के अंदर एक राय बनाने के उद्देश्य से गुरुवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है (UPA meeting at CM residence). माना जा रहा है कि इस बैठक में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय किये जाने के कैबिनेट के फैसले के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा होगी. इधर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने 1932 के खतियान के आधार स्थानीयता परिभाषित किये जाने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे राज्य में 1932 के बाद आए लोगों का क्या होगा यह भी सरकार को तय करना होगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज शाम होने वाली बैठक में सीएम के समक्ष विधायक बात रखेंगे.

उमाशंकर अकेला, कांग्रेस विधायक