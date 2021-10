रांचीः जामताड़ा से रांची आ रहे विधायक इरफान अंसारी एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे(MLA Irfan Ansari coming from his constituency Jamtara to Ranchi narrowly survived) . बोकारो के जेना मोड़ के पास हुई दुर्घटना में विधायक की स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इसमें विधायक इरफान अंसारी, युवा कांग्रेस के नेता प्रतीक सिन्हा बाल-बाल बचे.

बता दें कि विधायक इरफान अंसारी शुक्रवार को अपनी स्कार्पियो से जामताड़ा से रांची लौट रहे थे. ये लोग अभी बोकारो में जेना मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि सामने से तेज गति से आता हुआ डंफर अनियंत्रित हो गया. इसके बाद असंतुलित डंफर डिवाइडर को तोड़ते हुए उल्टी दिशा में आ गया. इस बीच विधायक के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और स्कार्पियो की स्पीड बढ़ा दी. जिससे उनकी स्कॉर्पियो डंफर से टकराने से बच गई, लेकिन इसमें स्कॉर्पियो भी अनियंत्रित हो गई और वह पास के खेत में लुढ़क गई. इस हादसे में विधायक इरफान अंसारी और युवा कांग्रेस के नात प्रतीक सिन्हा बाल-बाल बचे(MLA Irfan Ansari coming from his constituency Jamtara to Ranchi narrowly survived). लेकिन विधायक की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई. विधायक ने ड्राइवर की सूझबूझ की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि उनके स्कॉर्पियो चालत की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.



क्या कहा विधायक इरफान अंसारी ने

विधायक इरफान अंसारी ने etv भारत को फोन पर बताया कि झारखंडवासियों की दुआ की वजह से हादसा टल गया. उन्होंने कहा कि बोकारो में जैना मोड़ के समीप एक डंफर ने नियंत्रण खो दिया था. इस हादसे में उनकी स्कॉर्पियो की उससे सीधी टक्कर होते होते बची. डंफर डिवाइडर को तोड़ते हुए सीधे खेत में जाकर गिरा था. उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई. घटनास्थल पर पुलिस पहुंच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है. वहीं दूसरी गाड़ी से विधायक इरफान अंसारी रांची लौट आए हैं.