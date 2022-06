रांची: 10 जून को रांची में हिंसा की घटना में घायल हुए नदीम (Nadeem injured in violence In Ranchi) को डॉक्टरों ने अब रांची से दिल्ली के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया है. रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी व वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. के मुरारी ने बताया कि उसकी स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसी को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया है कि बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली रेफर (RIMS referred Nadeem to Delhi) किया जाए. जहां पर उसका बेहतर इलाज हो सकता है. डॉक्टरों के इस फैसले के बाद नदीम को आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजा गया.

ये भी पढे़ं:- कोमा में रांची हिंसा के दौरान घायल नदीम, रिम्स में चल रहा इलाज

रिम्स में नदीम का इलाज कर रहे चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार नदीम को होश नहीं आ रहा है. उसे बार-बार उसे चमकी (दौरा या बेहोशी) आ रहा है. जिस वजह से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है. रिम्स प्रबंधन की तरफ से प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी गयी है. बता दें कि नदीम के कंधे पर गोली लगी थी जो गर्दन में जाकर फंस गयी है. वो पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.



शुक्रवार 10 जून को हुई हिंसा के दौरान कई लोग घायल हो गए थे. जिन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया. घायल नदीम की हालत काफी गंभीर है. बताया जा रहा है हिंसा के दौरान हुई फायरिंग में गोली उसके गर्दन में लग गई थी. जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी. उसे रिम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है. पिछले दिनों नदीम के परिजनों ने रिम्स परिसर में ईटीवी भारत के माध्यम से शासन प्रशासन से बेहतर इलाज की गुहार लगाई थी. उन्होंने ये बताया था कि डॉक्टर्स ने नदीम के ब्रेन डेड होने की बात बताई थी.