रांचीः राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में तैयारियां जोर शोर चल रही है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी जा रही मतदान सामग्री बुधवार को रांची आएगी. बैलेट बॉक्स सहित अन्य मतदान सामग्री को प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अवर सचिव देवदास दत्ता, झारखंड विधान सभा के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास दास, प्रशाखा पदाधिकारी संदीप कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं. बुधवार को दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से सभी सामग्री प्राप्त करने के बाद देर शाम रांची आने के पश्चात बैलेट बॉक्स और अन्य सभी निर्वाचन सामग्रियों को झारखंड विधानसभा स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. स्ट्रॉन्ग रूम में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 24 घंटे निगरानी की जाएगी.



ये हैं मतदान सामग्रीः



1. Steel Ballot Box with wooden Box Cover



2. Keys of Ballot Box & Wooden Box



3. Ballot Papers



4.Authenticated List of Members of Electoral College for Presidential Election



5.Rubber Stamps for Presiding officer



6. Poster on Instructions



7.Poster on How to Use Pen



8. Violet Inked Pen for Marking Vote



9. Badges.





18 जुलाई को है मतदानः चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा. वहीं 21 जुलाई को मतगणना की तारीख निर्धारित है. झारखंड विधानसभा स्थित कक्ष में मतदान की तैयारी की गई है. संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं. इस चुनाव में झारखंड के 81 विधायक, 06 राज्यसभा सांसद और 14 लोकसभा सांसद मतदान करेंगे. राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा के सचिव पदेन एआरओ होते हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गये ऑब्जर्वर की मौजूदगी में 18 जुलाई को मतदान होगा.