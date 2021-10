रांचीः गांव के खुले में शौच मुक्त (ODF Village) होने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के सेहत में सुधार तो हुआ ही है समाज में भी इसके कई सुखद परिणाम सामने आए हैं. उन्हीं में एक है राजधानी रांची से सटे सपारोम का ये एक खूबसूरत तालाब. लोगों के लिए कभी ये किसी शौचालय से कम नहीं था लेकिन अब इस तालाब के किनारे लोग मॉर्निंग वॉक करते नजर आते हैं.

राजधानी रांची से सटे सपारोम नयासराय का यह खूबसूरत तालाब गंदगी से अटा भरा था. लेकिन अब ये गांव खुले में शौच मुक्त हो चुका है, जिससे यह तालाब पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो गया है. ऐसा नहीं है. सपारोम गांव की जलसहिया सरोज खलखो बताती हैं कि पहले यहां हर सुबह आसपास के तीन चार गांव के लोग शौच के लिए आते थे, मगर जबसे हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ यह तालाब साफ-सुथरा हो गया है.



जल सहिया सरोज खलखो ने बताया कि तालाब के शौच मुक्त होने से यहां सुबह में लोगों की चहल-पहल भी बढ़ गई है. अब आसपास के गांव के लोग यहां मार्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं. सपारोम गांव की संगीता खलखो कहती हैं कि पहले सुबह में हम लोगों को यहां आने में शर्म महसूस होती थी मगर अब हम लोग हर सुबह घूमने आते हैं.



स्थानीय निवासी संगीता खलखो का कहना है कि बदलाव की ये कहानी यहां पिछले दो तीन सालों में दिखी है. पहले जो लोग यहां खुले में शौच के लिए आते थे वो अब स्वीकार करते हैं कि सरकार द्वारा हर घर में शौचालय बना दिए जाने के बाद यहां शौच के लिए अब कोई नहीं आता, जिसका सकारात्मक असर साफ नजर आता है.



केंद्र सरकार की स्वच्छता और पेयजल विभाग (Sanitation and Drinking Water Department of the Central Government) द्वारा हर घरों में शौचालय का निर्माण करा दिए जाने से गांव में कई सामाजिक परिवर्तन हुए हैं. सपारोम का यह खूबसूरत तालाब इसका जीवंत उदाहरण है. गांव के ओडीएफ होने से इलाके में गंदगी से होने वाली बीमारियों में भी कमी आई है.