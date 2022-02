रांची: मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अब चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता शुरू कर रही है. इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुई घोषणा के बाद प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित की गई हैं. भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता में आप भी हिस्सा ले सकते हैं और आकर्षक नगद पुरस्कार पा सकते हैं. इसके लिए बस आपको चुनाव आयोग की थीम को ध्यान में रखकर 15 मार्च तक आवेदन भेज देना होगा.





ये भी पढ़ें:- रांची में एक साथ 768 पुलिसकर्मियों का तबादला, जानें क्या है वजह

राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित हो रहे प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता पांच कोटियों में विभाजित है.क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो निर्माण प्रतियोगिता एवं पोस्टर डिजाईन प्रतियोगिता शामिल है. प्रतियोगिता का थीम है एक वोट की शक्ति यानी ( My Vvote is My Future-Power of one Vote)

तीन स्तरों में आयोजित होगी परीक्षा: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित ये परीक्षा तीन स्तरों में आयोजित की जाएगी. इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी ( Institutional Categories) प्रोफेशनल कैटेगरी ( Professional Category ) और अमतेउर कैटेगरी ( Amateur Category). संगीत में इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के तहत प्रथम पुरस्कार 1 लाख द्वितीय पुरस्कार 50 हजार, तृतीय पुरस्कार 30 हजार दिए जाएंगे. वहीं प्रोफेशनल कैटेगरी में पहला पुरस्कार में 50 हजार, दूसरा 30 हजार और थर्ड को 20 हजार रु दिया जायेगा. इसी तरह संगीत के अमतेउर कैटेगरी में पहला पुरस्कार 20 हजार, दूसरा 10 हजार और तृतीय में 7500रु रखा गया है. स्लोगन कंटेस्ट में पहला, दूसरा और तृतीय को 20000,10000और 7500 रखा गया है. इसके अलावे 50 प्रतिभागी को 2000 रुपया सांत्वना पुरस्कार दिया जायेगा.

सर्वाधिक पुरस्कार वीडियो निर्माण: सर्वाधिक पुरस्कार वीडियो निर्माण प्रतियोगिता में चुनाव आयोग द्वारा रखा गया है जिसमें Institutional कैटेगरी में 2 लाख रुपया पहला विजेता को मिलेगा वहीं दूसरे और तीसरे को एक लाख और 75 हजार रुपया नगद राशि दी जायेगी. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को अपने नाम तथा प्रतियोगिता की कोटि के साथ अपनी प्रविष्टि को votercontest@eci.gov.in पर ईमेल करना होगा वहीं क्वीज में भाग लेने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर निबंधन कराना होगा.