रांचीः राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र के जालान रोड में नशेड़ियों के बीच झड़प में एक युवक की मौत(murder of young man in ranchi) हो गई. मृतक की पहचान दीपू साहू के रूप में हुई है. दीपू के भाई दीपक के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस छानबीन में जुटी है.



क्या है पूरा मामलाः मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के जालान रोड स्थित बकरी बाजार में रांची नगर निगम के पुराने वाहन रखे जाते हैं. दीपू साहू जो रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के अलकापुरी का रहने वाला था, वह नशे का आदि था. दीपू बहुत कम ही अपने घर जाया करता था. अधिकांश रात वह नशा करने के बाद बकरी बाजार में ही बिताया करता था. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात वह बकरी बाजार में ही नशा कर रहा था. इसी दौरान कुछ और नशेड़ी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दीपू साहू से नशा करने के लिए व्हाइटनर मांगा. लेकिन दीपू ने दूसरे नशेड़ियों को व्हाइटनर देने से मना कर दिया. इसी मामले को लेकर नशेड़ियों ने दीपू को पीटना शुरू कर दिया. नशेड़ियों में से एक ने दीपू के गले और सर पर हथियार से प्रहार कर दिया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत (murder of young man in ranchi) हो गई. दीपू को मारने के बाद सभी मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है.



सुबह मिली पुलिस को जानकारीः कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी शुक्रवार की सुबह मिली. जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. मृतक दीपू साहू के भाई के बयान पर कोतवाली थाने में अज्ञात अपराधियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है.



सीसीटीवी खंगाल रही पुलिसः कोतवाली पुलिस ने मौके पर मौजूद कुछ युवकों से हथियारों के संबंध में पूछताछ की है लेकिन वे अत्यधिक नशे में होने की वजह से कुछ भी बताने में असमर्थ साबित हो रहे हैं. बकरी बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस की टीम ने खंगाला है. लेकिन उससे भी कोई खास लीड पुलिस को नहीं मिली है. कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है. हत्या में 2 से 3 लोगों के शामिल होने की बात आ रही है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.