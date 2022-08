रांचीः मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मजबूत है और कल्पना सोरेन का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर(fake twitter account of kalpana soren) ट्वीट करने वाले जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे(minister alamgir alam on fake twitter account of kalpana soren). आलमगीर आलम ने कहा कि महागठबंधन में ऐसी कोई बातचीत या चर्चा नहीं चल रही है कि कल्पना सोरेन को राज्य की बागडोर सौंपा जाए. आलमगीर आलम ने कहा कि ऐसे गिरोह जो फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर पोस्ट करते हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा.







निशिकांत अक्सर कुछ कुछ लिखते रहते हैं, गंभीरता से नहीं लेताः गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा किए गए ट्वीट (bjp mp nishikant dubey tweet)को लेकर पूछे सवाल के जवाब में आलमगीर आलम ने कहा कि वह अक्सर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं परंतु वह उसे गंभीरता ने नहीं लेते. संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार पूरी तरह इंटेक्ट है और राज्य की जनता के उम्मीदों के अनुसार काम करने में जुटी है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने न सिर्फ 2019 में विधानसभा चुनाव के समय अपना आशीर्वाद महागठबंधन की सरकार को दिया, बल्कि एक के बाद एक तीन उपचुनाव में भी महागठबंधन की जीत हुई है. ऐसे में साफ है कि जनता का समर्थन देख भाजपा घबराई हुई है और इसी वजह से वह लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती रहती है.

आलमगीर आलम, मंत्री



गोंदा थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकीः कल्पना सोरेन के नाम से बनाये गए फर्जी अकाउंट (fake twitter account of kalpana soren)को लेकर गोंदा थाना में शिकायत की गई है. जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है. रांची के एसएसपी ने कहा है कि जल्द ही फर्जी अकाउंट बनाने वाले गिरफ्त में होंगे.





पिछले कुछ दिनों से निशिकांत दुबे के ट्वीट बन जाते हैं सुर्खियांः ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन का निर्वाचन आयोग में चल रहे मामले से लेकर राज्य में खनन और मनरेगा मामले में पूजा सिंघल, पंकज मिश्रा एवं उनके सहयोगियों पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद से लगातार गोड्डा सांसद एक के बाद एक कई पोस्ट करते रहे हैं और उसकी खूब चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष असहज महसूस करता है, ऐसे में आलमगीर आलम ने कहा कि वह निशिकांत दुबे के ट्वीट को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं(bjp mp nishikant dubey tweet).

बंद कराया फर्जी अकाउंटः बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने के मामले (fake twitter account of kalpana soren)में मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गयी. घटना की सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस की टेक्निकल सेल और साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है. वही इस मामले में रांची पुलिस ने ट्विटर से अकाउंट को ब्लॉक करने को भी लिखा. जिसके बाद अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया. रांची एसएसपी किशोर कौशल ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा.