रायपुर: झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच झारखंड के विधायकों को रायपुर के मेफेयर रिसॉर्ट में शिफ्ट किया गया है (Liquor arrangement for Jharkhand MLA at Mayfair Hotel). मंगलवार को इंडिगो विमान से झारखंड के विधायकों को रायपुर लाया गया. उसके बाद उन्हें मेफेयर रिसॉर्ट में ठहराया गया है. लेकिन सभी विधायकों के पहुंचने से ठीक पहले एक एसयूवी में शराब की पेटियां भरकर मेफेयर होटल में लाई गई. गाड़ी पर छत्तीसगढ़ शासन और आबकारी विभाग लिखा हुआ था. इस खबर के फैलते ही अब विपक्ष कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड के विधायकों के लिए शराब का इंतजाम किया गया है (Special arrangements for Jharkhand MLA in Raipur).

बीजेपी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नैतिकता को भरे बाजार में बेच दिया है. कांग्रेस ने शराबबंदी के नाम पर सरकार बनाई. बंपर वोट पाया. लेकिन आज यही कांग्रेस प्रदेश में इंतजाम अली की भूमिका में नजर आ रही है. झारखंड के विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी से शराब भिजवाया जा रहा है. अय्याशी कराई जा रही है. 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और राज्य सरकार लगातार इस प्रकार का विकृत चेहरा दिखा रही है. इसके पहले हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाकर ठहराया गया था. क्या छत्तीसगढ़ एआईसीसी का आरामगाह या फार्महाउस है. इस तरह शराब पिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कौन से गांधीवाद की परिभाषा प्रदर्शित कर रही है यह उन्हें बताना होगा.

बीजेपी ने बघेल सरकार पर लगाए आरोप





रमन सिंह ने ट्वीट कर साधा निशाना: वहीं पूर्व सीएम ने भी शराब की पेटियों से भरी गाड़ी के वीडियो को ट्वीट कर लिखा भूपेश जी कान खोल कर सुन लीजिए. छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है. जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारु मुर्गा खिला रहे हैं. असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी.