रांचीः राजधानी के जेएससीए स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज का दूसरा एकदिवसीय मैच आज अक्टूबर को खेला जाएगा. रांची में तीसरी बार एकदिवसीय मैच का आयोजन हो रहा है(ODI match will be played for third time at Ranchi). जेएससीए ग्राउंड भारतीय टीम के लिए लकी रहा है. यहां भले ही टीम इंडिया ने अब तक एक ही वनडे मैच जीता है. लेकिन क्रिकेट के दूसरे फॉर्मेट के अंतराष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम का शानदार रिकॉर्ड रहा है(Team India performance in JSCA stadium ranchi).

पहली बार आमने-सामनेः आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एकदिवसीय क्रिकेट मैच होगा. यह पहली बार है कि एकदिवसीय मुकाबले में रांची में दोनों टीम आमने-सामने होंगी. इससे पहले दोनों टीम ने इस मैदान पर टेस्ट मैच खेला था. दोनों ही टीमें मैच को लेकर उत्साहित हैं.

जेएससीए स्टेडियम में तीसरा वनडे मैचः रांची के जेएससीए स्टेडियम में तीसरी बार एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है. पहली बार साल 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच खेला गया था. जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था. यह मैच 19 जनवरी 2013 को खेला गया था. दूसरा वनडे मैच साल 2019 में खेला गया था. इस बार आमने सामने थी भारत और आस्ट्रेलिया की टीम. यह मैच 8 मार्च 2019 को हुआ था. इस बार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था.

जेएससीए स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैचः एकदिवसीय मैचों के अलावा रांची के जेएससीए स्टेडियम में दो अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच और दो टेस्ट मैच खेले गए हैं. 2016 में पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेला गया था. यह 12 फरवरी 2016 को संपन्न हुआ था. यह मैच भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच हुआ था. जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी. इसके बाद वर्ष 2019 में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच T-20 मैच खेला गया था, यह मैच 19 नवंबर को हुआ था. इसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. वहीं दो टेस्ट मैच भी इस मैदान में खेले जा चुके हैं. पहला टेस्ट मैच भारत आस्ट्रेलिया के बीच मार्च 2017 में खेला गया था. जबकि दूसरा टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अक्टूबर 2019 में खेला गया. इसके अलावा आईपीएल के भी कुछ मैच इस स्टेडियम में खेले गए हैं.