रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति गठित कर दी गई है (JPCC Disciplinary Committee has been formed). अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह को बनाया गया है. नई कमिटी बनने के बाद संभावना जताई जा रही है कि पार्टी के तीन विधायकों के कैश कांड में फंसने का मुद्दे पर यह कमिटी सुनवाई करेगी.





झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी (Jharkhand Pradesh Congress Committee) की अनुशासन समिति की घोषणा हो गई है. इस संबंध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी जारी करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति (JPCC Disciplinary Committee has been formed) के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह को नियुक्त किया है. इसके अलावा कमेटी में पूर्व मंत्री केशव महतो कमलेश, कालीचरण मुंडा और अनादि ब्रह्म और शमशेर आलम को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है. वहीं अमूल्य नीरज खलको को समिति का कॉर्डिनेटर बनाया गया है.ब्रजेंद्र सिंह धनबाद जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हैं.

जारी की गई चिट्ठी





डॉ अजय के बाद से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी में अनुशासन समिति नहीं बनी थी. इससे पहले तिलकधारी सिंह के नेतृत्व में अनुशासन समिति गठित थी जो लंबे समय तक कार्यरत रहा मगर सुखदेव भगत के पश्चात और डॉ अजय के कार्यकाल के कुछ समय उपरांत यह भंग हो गया. अनुशासन समिति नहीं रहने के वजह से इस दौरान कई नेताओं के अनरगल बयान और पार्टी विरोधी गतिविधि की शिकायतें आने के बाबजूद पार्टी इसपर एक्शन नहीं ले पा रही थी. पार्टी प्रावधान के अनुसार पार्टी के खिलाफ गतिविधि रखनेवाले नेताओं कार्यकर्ताओं पर यह कमिटी शिकायत मिलने के बाद समीक्षा कर आवश्यकता पड़ने पर एक्शन के लिए अनुशंसा करती है. अब नई कमिटी बनने के बाद संभावना जताई जा रही है कि पार्टी के तीन विधायकों के कैश कांड में फंसने के मुद्दे पर यह कमिटी सुनवाई करेगी.