नई दिल्लीः झारखंड कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह आज दिल्ली में BJP में शामिल हो सकते हैं. BJP मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं. UP से तीन बार कांग्रेस के विधायक एवं एक बार वो सांसद रह चुके हैं. BJP से UP का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. सूत्रों के अनुसार तीन दिन पहले BJP शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी में अनदेखी के कारण नाराज बताए जा रहे हैं. UP चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में उनको कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी. राज्यसभा की सीट चाहते थे वो भी नहीं मिला. कांग्रेस ने उनको UP चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कल जगह दी है. आरपीएन के माध्यम से BJP UP में कुर्मी वोट साधने की कोशिश करेगी.

आरपीएन सिंह का ट्वीट

कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आज जब देश गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है. मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं. जय हिंद.

आरपीएन सिंह ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा

RPN के कांग्रेस छोड़ BJP में आने से झारखंड में दिख सकता है side effects: झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है. कांग्रेस के कुल 18 विधायक है. RPN सिंह BJP में आते हैं तो झारखंड कांग्रेस में घमासान मच सकता है. क्योंकि प्रदेश के सीनियर नेताओं की नाराजगी के बावजूद, उन्होंने हाल ही में राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया. RPN के जाने के बाद क्या सीनियर नेता राजेश ठाकुर को ठीक से काम करने देंगे? यह देखने वाली बात होगी. झारखंड में कांग्रेस के कुल 18 विधायक हैं. जिसमें से छह से सात विधायक RPN के काफी करीबी हैं. RPN अगर BJP में आते हैं तो झारखंड सरकार पर संकट के बादल भी मंडरा सकते हैं.