पटना: बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद से राजद और कांग्रेस के रिश्तों में खटास (RJD and Congress Relations) आ गयी थी. एमएलसी चुनाव को लेकर दूरियां और बढ़ गयीं. दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा नजर नहीं आता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो के बाद अटकलें और तेज हो गयी हैं कि क्या बिहार में कांग्रेस और राजद फिर साथ-साथ होंगे. क्या इस तस्वीर से बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होगा.

यह तस्वीर बिहार की सियासत में किसी बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रही है. यह भी कहा जा रहा है कि यह कई सवालों का जवाब भी जो दोनों दलों के रिश्तों को लेकर उठाये जा रहे थे. अटकलें लगायी जा रही है कि इस तस्वीर से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है. कहा जा रहा है कि भले ही राज्य स्तर पर दोनों दलों में फिलहाल कट्टी है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर कुछ और है.

हुआ यह है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के बुलावे पर चेन्नई गए थे. वहां स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी का लोकार्पण समारोह था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Rahul Gandhi), जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Jammu and Kashmir Former CM Omar Abdullah) भी इस समारोह में शामिल होने चेन्नई गए थे. वहां से वापसी के क्रम में तीनों नेता एक ही चार्टर विमान से दिल्ली (Rahul Gandhi RJD Tejashwi Yadav traveled Delhi together) लौटे. इस सफर का एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. तीन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के हवाई जहाज में साथ सफर करने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है.

इस बारे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आरजेडी से बेहतर संबंध हैं. इसके पहले प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा था कि लालू यादव बीजेपी के सामने नहीं झुके. इसी वजह से बीजेपी उन्हें जेल भेज रही है. अब जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही विमान से दिल्ली लौटे तो बिहार के कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए कि उनके शीर्ष नेतृत्व का आरजेडी के साथ संबंध कैसा है.

वही, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेश राम ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि तस्वीर को देख कर ज्यादा कुछ उम्मीद ना लगाएं. हमें केंद्र में सरकार बनानी है जिसके लिए हमें गठबंधन में सहयोगियों की जरूरत है. वहीं, बिहार में अगर उन्हें (तेजस्वी यादव को) मुख्यमंत्री बनना है तो उनको भी हमारी जरूरत पड़ेगी. अब कयास लगाये जा रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाने की वजह से राजद-कांग्रेस का गठबंधन लगभग टूट चुका है. अब इस तस्वीर से दोनों पार्टियों को उम्मीद दिख रही है की एक बार फिर से पुराने गठबंधन सहयोगी साथ आ सकते हैं.