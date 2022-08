रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली सरना स्थल पर पूजा अर्चना कर पथ निर्माण विभाग की तीन परियोजनाओं का शिलान्यास(Foundation stone laid for three projects of Road Construction Department) किया. योजना के तहत रांची में सिरमटोली चौक से मेकॉन गोलचक्कर तक फोर लेन एलिवेटेड फ्लाइओवर के अलावे विकास चौक से दुर्गा सोरेन चौक नामकुम गोलचक्कर तक फोरलेन रोड और अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण और मरम्मतीकरण कार्य होगा. परियोजना 20 महीने के अंदर पूरी कर लेने का लक्ष्य है. शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावे मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद संजय सेठ, रांची विधायक सी पी सिंह शामिल हुए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(cm hemant soren)ने कहा कि रांची के बीचो-बीच से रेल लाइन गुजर रहे हैं. सुजाता चौक पर बना पुल काफी पुराना हो गया है और इस पर जाम की स्थिति बनी रहती है. रांची में यातायात की समस्या(ranchi traffic system) को लेकर सरकार काफी चिंतित रही है. घर बन गए हैं, अपार्टमेंट बन गए हैं. यातायात की परेशानी हो रही है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यातायात को कैसे सुगम बनाया जाए इसका अध्ययन करने के बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर की कल्पना की गई है, जिससे रांची को विकास मिलेगा. एलिवेटेड फ्लाईओवर को बहुत कम समय में सरकार बनाएगी ताकि जिन योजनाओं की कल्पना की जा रही है, जिनको धरातल पर उतारना है, उन सभी योजनाओं को टाइम बाउंड वर्क के तहत पूरा किया जाए.

उन्होंने कहा कि कटहल मोड़ पर फ्लाईओवर की आधारशिला रखी जा रही है, अरगोड़ा चौक पर लगने वाला जाम बहुत भयंकर है. अरगोड़ा चौक पर लगने वाले जाम से स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अगर आदमी गाड़ी छोड़कर पैदल जाए तो वह जल्दी घर पहुंच जाएगा. शहर के बाहर सड़कों का काफी विकास हुआ है, लेकिन शहर के अंदर सड़कें काफी सक्रिय हैं जिसके चलते आवागमन में काफी परेशानी होती है.

शहर की यातायात व्यवस्था (ranchi traffic system)को सुधारने के लिए सभी लोगों को आम व्यवस्था के तहत सुधार लाना होगा. सभी लोगों को यह समझना होगा. थोड़े कॉमन सेंस का भी यूज करना होगा. रातू रोड से हरमू रोड की तरफ चले जाएं तो काफी ऊंचा डिवाइडर बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी सब लोग डिवाइडर कूद कूद कर जाते हैं. पुरुष की बात तो ठीक है, लेकिन महिलाएं भी उसको कूद कर जाती हैं. उस सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी काफी होती है. अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो गाड़ी वाले की पिटाई हो जाती है. इस तरह की स्थिति ठीक नहीं, सभी लोगों को अपनी आदत बदलनी होगी. लोग अपनी आदत में सुधार नहीं कर रहे हैं. जबकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर प्रशासन को कोसा जाता है. जिस तरह की स्थिति बनी है ऐसा जानवर भी नहीं करेगा लेकिन हम लोग मनुष्य होकर के भी इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं.