रांची: आजादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav of Freedom) के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra in Ranchi) निकाली गई. मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पर पुष्पांजलि के बाद भाजपा नेताओं ने इसकी शुरुआत की. हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Former Chief Minister Babulal Marandi) सहित पार्टी के विधायक और नेता इस दौरान देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर लोगों को बधाई दी.

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga campaign) 14 अगस्त तक चलेगा. इस मौके पर पूर्व स्पीकर और रांची विधायक सीपी सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव को जश्न के रुप में मनाने की अपील की. इस मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, रणधीर सिंह सहित कई मौजूद रहे. यह मोटरसाइकिल यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बिरसा चौक पर जाकर समाप्त हो गया.