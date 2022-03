रांची: राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रयास तेज किए हैं. इसी कड़ी में राज्य में कुल 33 नए सरकारी डिग्री कॉलेज खोलें जाने (Opening Of New colleges In Jharkhand) की प्रक्रिया तेज की गई है. इन कॉलेजों में शैक्षणिक सहित प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी के कुल 924 पद भी स्वीकृत किए गए हैं. हर कॉलेज में शिक्षक और कर्मचारी के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं. उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग (Department of Higher and Technical Education) के प्रस्ताव को पद वर्ग समिति ने स्वीकृति भी दे दी (Approval Given For Opening New Colleges) है.

इसे भी पढ़ें: झारखंड में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत, जानिए क्या मिलेगा लाभ



झारखंड में खुलेंगे 33 नए कॉलेज: अब अंतिम स्वीकृति के लिए इसे राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव बनाकर रखा जाएगा. कुल 33 कॉलेज में रांची विश्वविद्यालय में 5 कॉलेज, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 10 कॉलेज, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में आठ, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में 06 कॉलेज और कोल्हान विश्वविद्यालय में 04 कॉलेज खोले जाएंगे. राज्य में 33 नए डिग्री कॉलेज के खुलने और पढ़ाई शुरू होने से यहां के विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा.

नए डिग्री कॉलेज खुलने से रुकेगा पलायन: वर्तमान में राज्य में 65 एफिलिएटेड कॉलेज हैं. 33 नए कॉलेज खोलने से कुल संख्या 98 हो जाएगी. कॉलेज की संख्या बढ़ने से राज्य के विद्यार्थियों को दूसरे जिलों में जाकर पढ़ने में की जरूरत नहीं पड़ेगी. बताते चलें कि कॉलेजों की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है. राज्य के सभी कॅालेजों में चांसलर पोर्टल के जरिए नामांकन लिया जाता है. सीटें भी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित की जाती है. कॉलेज बढ़ने से सीटों की संख्या भी बढ़ेगी. जिससे विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के लिए पलायान कम होगा.