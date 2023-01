सैन फ्रांसिस्को: वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड (Mastercard global payments and technology company) ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2023 (Consumer Electronics Show 2023) में कलाकारों को एक नए माध्यम से प्रशंसकों से जुड़ने में मदद करने के लिए web3 -केंद्रित इनक्यूबेटर लॉन्च करने के लिए पॉलीगॉन के साथ साझेदारी की (Collaboration of Polygon to launch web3 incubator) है. टेकक्रंच के मुताबिक नया web3 project उभरते हुए कलाकारों को web3 tools और कौशल प्रदान करेगा. जिससे उन्हें अपने प्रशंसकों से जुड़ने में मदद मिलेगी. पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क को कनेक्ट और स्केल करता है. इसका लक्ष्य एक बहु-श्रृंखला ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो एथेरियम के साथ संगत है.

कलाकारों को web3 उपकरण प्रदान करेगी Mastercard: दरअसल मास्टरकार्ड के मुख्य विपणन और संचार अधिकारी राजा राजमन्नार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य उभरते कलाकारों को web3 उपकरण और कौशल प्रदान करना (Mastercard Will provide web3 tools to artists) है. जिनकी उन्हें इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपने संगीत करियर को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों तक पहुंच प्रदान करके कलाकारों को निर्देशित किया जाएगा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद web3 को अपने काम में कैसे शामिल किया जाए.

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनक्यूबेटर में शामिल होने के बाद भाग लेने वाले कलाकार एनएफटी बनाने, आभासी दुनिया में खुद का प्रतिनिधित्व करने और एक समुदाय बनाने में सक्षम होंगे. राजमन्नार ने कहा कि हम देखते हैं कि web3 कलाकारों और रचनाकारों के लिए अपनी सामग्री बनाने, स्वामित्व और मुद्रीकरण करने के लिए वादा करता है, लेकिन केवल तभी जब वे इसका लाभ उठाना जानते हैं. एक एनएफटी एक ब्लॉकचेन-आधारित फाइल है. जो जेपीईजी इमेज,आर्टवर्क या वर्चुअल अवतार के लिए स्वामित्व प्रमाण का प्रतिनिधित्व करती है. कलाकार संगीत ट्रैक या वीडियो क्लिप के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में अपने प्रशंसकों को एनएफटी दे सकते हैं. Mastercard and Polygon Collaboration.

(आईएएनएस)

ये भी पढें: 12मास्टरकार्ड और वीजा यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस में अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं