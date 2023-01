इंदौर : मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर को मिनी मुम्बई भी कहा जाता है. यहां जो आता है उसका तरह-तरह के व्यंजनों का स्वाद लिए बगैर यहां से जाने का मन नहीं करता. यही कारण है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन ( Pravasi Bhartiya Sammelan) के मौके पर सराफा और 56 दुकानों की छंटा निराली है. इंदौर के प्रसिद्ध सराफा और 56 दुकानों पर प्रवासी भारतीयों के आगमन को लेकर उत्साह (Food market of Indore Decorated for migrants) का वातावरण है. इन्दौरियों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं और स्वागत में होर्डिंग्स लगाए हैं. 7 जनवरी को भी यहां पर कई प्रवासी पहुंचे और इंदौर के दही-बड़े, कचोरी, टिक्की, इंदौरी डोसा, शिकंजी और जलेबी का आनंद लिया. ठंड में गरमा-गरम गराडू भी लोगों की पसंद बना . PM Modi in indore for Pravasi Bhartiya Divas. Pravasi Bhartiya .



56 दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया

खानपान के लिए प्रसिद्ध 56 दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है. यहां के दुकानदार पलक-पावड़े बिछा कर प्रवासी भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं. विगत 45 वर्ष से फालूदा, मटका-कुल्फी और कोल्ड-कॉफी की दुकान चला रहे राकेश हसीजा कहते हैं कि हमारे यहां की आइसक्रीम, फालूदा और मटका कुल्फी बहुत प्रसिद्ध है. इसका अनूठा जायका प्रवासी भारतीयों के जिभ का स्वाद बढ़ाएगा. ऐतिहासिक राजवाड़ा को दुल्हन की तरह सजा है.



प्रवासी भारतीयों के लिए कम मिर्च-मसाले का नमकीन

इसी तरह इंदौरी नमकीन विक्रेता राकेश अग्रवाल ने भी प्रवासी भारतीयों (Overseas Indians) के स्वागत के लिए कम मिर्च-मसाले का नमकीन तैयार किया है. उनके यहां बनने वाला इंदौरी डोसा आकर्षण का केंद्र है. यही नहीं चाट हाउस पर टिकिया, पाव भाजी, सिगड़ी डोसा और इसी तरह के चटपटे व्यंजन, गरमा-गरम जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, मावा बाटी, गाजर का हलवा और मूंग का हलवा विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के लिए तैयार किया गया है. सराफा में स्वादिष्ट समोसे और कचोरी की दुकान, विजय चाट हाउस, शिकंजी की दुकान और जोशी के दही बड़े आदि दुकानों के संचालक भी खासे उत्साहित हैं.

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारें में

17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8-10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया जा रहा है. इस पीबीडी सम्‍मेलन का विषय है "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार". लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने पीबीडी सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है. Pravasi Bhartiya Divas .

