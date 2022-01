मुंबई : येज्दी (Yezdi) मोटरसाइकिलों की नई रेंज क्लासिक लीजेंड्स (Classic Legends) के डीलरशिप नेटवर्क पर उपलब्ध होगी. गुरुवार को कंपनी ने तीन अलग-अलग मॉडल लॉन्च किए हैं. इनकी कीमत 1.98 लाख रुपये से शुरू होकर 2.09 लाख रुपये तक जाती है.

येज्दी का एक्स-शोरूम प्राइस

जानकारी के मुताबिक येज्दी रोडस्टर (yezdi roadster model bike) मॉडल की कीमत 1.98 लाख रुपये, स्क्रैम्बलर (yezdi scrambler in india) की कीमत 2.04 लाख रुपये, और एडवेंचर मॉडल (yezdi adventure model) की कीमत 2.09 लाख रुपये है. सभी कीमतें दिल्ली में एक्स शो-रूम प्राइस हैं.

येज्दी क्लासिक लीजेंड्स डीलरशिप नेटवर्क पर खरीदें

तीनों बाइक्स में एक ही लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 334 सीसी इंजन लगाए गए हैं. हालांकि, अलग-अलग पावर आउटपुट के लिए तीनों की ट्यूनिंग अलग तरीकों से की गई है. येज्दी की नई बाइक्स भारत में (Yezdi new bikes in india) क्लासिक लीजेंड्स डीलरशिप नेटवर्क पर मिलेगी. बता दें कि भारत में क्लासिक नेटवर्क जावा मोटरसाइकिल्स (Jawa Motorcycles in India) पहले से ही बेचती आ रही है.

कंपनी से मिले ऑफर के मुताबिक येज्दी की तीनों बाइक की बुकिंग केवल 5,000 रुपये देकर की जा सकती है. कंपनी का कहना है कि हर दिन आपको प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल की बाजार में वापसी का जश्न मनाने का मौका नहीं मिलता, येज्दी जैसी दिग्गज बाइक कंपनी को पसंद करने की बात ही अलग है.

येज्दी (Yezdi) मोटरसाइकिलों की नई रेंज (सौजन्य- ट्विटर @MotorOctane)

विरासत के साथ अपनी अलग पहचान बनाने का संकल्प

क्लासिक लीजेंड्स के सह-संस्थापक अनुपम थरेजा (Classic Legends Co-Founder Anupam Thareja) ने कहा, येज्दी की स्पिरीट अपने प्रशंसकों और बाइक लवर के दिलो-दिमाग पर हावी रहती है. उन्होंने कहा कि येज्दी बाइक को फिर से भारतीय सड़कों पर ले जाने की आशा अविश्वसनीय रही है. थरेजा ने कहा, भले ही हमारे पास विरासत है, लेकिन अब हम अपनी अलग पहचान भी बनाएंगे.

इसलिए आज भी जीवित है येज्दी

क्लासिक लीजेंड्स के एक अन्य सह-संस्थापक बोमन ईरानी (Classic Legends Co-Founder Boman Irani) ने कहा कि येज्दी ब्रांड लोगों के बीच की कहानियों और बाइक लवर की भावनाओं के बारे में है. इसलिए येज्दी आज भी जीवित है. हम भविष्य के लिए भी बाइक लवर्स के बीच वही पुराना भाव चाहते हैं.

येज्दी बाइक राइडर्स का अनुभव

ईरानी ने कहा कि येज्दी मोटरसाइकिलें (Yezdi bikes) केवल मोटरसाइकिल नहीं, जीवन जीने का एक तरीका है. उन्होंने कहा कि येज्दी बाइक राइडर्स के लिए फुर्सत के पल बिताने के लिए बाहर जाने, यादों को संजोने का माध्यम है. ऐसा करते समय अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है.

क्लासिक लीजेंड्स के शेयर का बंटवारा

बता दें कि साल 2016 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने बाइक निर्माता येज्दी के साथ एक सौदा किया था. इसके बाद क्लासिक लीजेंड्स ने भारत और पूर्वी एशियाई बाजारों में जावा ब्रांड नाम के साथ बाइक लॉन्च कर बाइक्स को बाजार में उतारा. क्लासिक लीजेंड्स में महिंद्रा की 60 फीसदी हिस्सेदारी है. शेष 40 फीसदी क्लासिक लीजेंड्स के संस्थापक अनुपम थरेजा और रुस्तमजी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी बोमन ईरानी के पास है.

येज्दी पर आनंद महिंद्रा ने क्या कहा

येज्दी बाइक के तीनों नए मॉडल की लॉन्चिंग के मौके पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, जनता के दिमाग में महिंद्रा ब्रांड की प्रमुख छवि ऑटोमोटिव और विशेष रूप से एसयूवी के बारे में है. उन्होंने कहा, 'कामकाजी लोग एसयूवी का प्रयोग (SUVs are a workhorse) करते हैं. इन गाड़ियों से कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को मदद भी मिलती है, लेकिन एसयूवी का प्रयोग ऑफ-रोडिंग, मनोरंजन और मस्ती के लिए भी होता है. आनंद महिंद्रा ने येज्दी के साथ साझेदारी पर कहा कि महिंद्रा एक अविश्वसनीय जीवन शैली को पुनर्जीवित करने में मदद करने (help resurrect an incredible lifestyle) की पक्षधर है. उन्होंने कहा कि इतिहास को दोबारा जीवंत बनाने के प्रयास में येज्दी ब्रांड के साथ साझेदारी स्वाभाविक है.

येज्दी मोटरसाइकिल की स्पिरीट बरकरार

इस मौके पर क्लासिक लीजेंड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशीष जोशी ने कहा, नए मॉडल को विकसित करते समय कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती येज्दी मोटरसाइकिल की स्पिरीट को बरकरार (Yezdi motorcycle spirit intact) रखना था.

(पीटीआई)