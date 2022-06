धौलपुर. राजस्थान में धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव सकतपुर में रविवार को भागवत कथा के भंडारे के दौरान विद्युत पोल में आए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो (Youth died due to current in electric pole in Dholpur) गई. हादसे में 2 लोग झुलस गए. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है.

जानकारी के मुताबिक मनिया थाना क्षेत्र के गांव सकतपुर में रविवार को भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा था. भंडारे के दौरान आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा थी. व्यवस्था में लगे कुछ लोग विद्युत पोल के पास खड़े हुए थे, जिसमें पहले से ही करंट प्रवाहित हो रहा था. इस विद्युत पोल से अचानक 25 वर्षीय राजकुमार टकरा गया. इसे बचाने के लिए आए दो लोग भी करंट की चपेट में आ (Two injured while saving other in electric current incident) गए. इससे मौके पर चीख पुकार मच गई. तीनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर राजकुमार को मृत घोषित कर दिया.

धौलपुर में हादसा

युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद धार्मिक कार्यक्रम की खुशियां मातम में बदल गई. घटना से मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया. भंडारे की प्रसादी को लोग बिना खाए बैरंग लौट गए. घटना की सूचना पाकर मनिया थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई. थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया कि मृतक का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा. दोनों घायलों का बर्न यूनिट में उपचार किया जा रहा है. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.