बिलासपुर : किसी भी बच्चे में विलक्षण प्रतिभा ने सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है. ऐसा ही एक बच्चा बिलासपुर में रहता है. जिसके अंदर की प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरान (child with unique talent in Bilaspur) है. इस बच्चे की प्रतिभा है इसकी याददाश्त. क्योंकि इस बच्चे से साल 2042 तक की किसी भी तारीख का दिन पूछने पर ये सही जवाब देता है. बच्चा डे नेम सहित कौन कौन से साल में आपके जन्मदिन के दिन कौन से होंगे और वही दिन आपके जीवन में कितनी बार आया और आगे कितनी बार आयेगा ये भी बता देता है. बच्चे के अंदर ये गुण पैदायशी हैं. माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे को वो कभी भी इस विषय मे कोई प्रयास या जनरल नॉलेज की जानकारी नही दी है. सात साल के बच्चे में इस गुण को माता पिता ने काफी समय बाद महसूस (Bilaspur news) किया .

बिलासपुर का वंडर ब्वॉय निवान सहगल

कौन है ये बच्चा : विलक्षण प्रतिभा का धनी 7 साल का बच्चा बिलासपुर के मिनोचा कॉलोनी में रहता है. जिसका नाम निवान सहगल (wonder boy of bilaspur ) है. निवान सामान्य बच्चों की तरह ही है. लेकिन उसके अंदर की प्रतिभा उसे दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग करती है. इस बच्चे में भी ये गुण कब और कैसे आए ये माता पिता को नही मालूम. लेकिन अब वो भी बच्चे के अंदर के कई गुणों को महसूस कर रहे हैं. खेल-खेल में बच्चा 2042 तक के दिन, तारीख और उससे जुड़े कई दे देता है. निवान 2042 तक की किसी भी तारीख का दिन पूछने पर कुछ सेकेंड में ही बता देता (wonder boy with unique talent in Bilaspur ) है.

कैसा हुआ पूरा कैलेंडर याद : सात साल के निवान के पिता पेशे से ठेकेदार है और मां हाउस वाइफ. निवान के परिवार में कई सदस्य है. जिनमें उसके दादा, दादी, बड़े पिता, बड़ी मां, उनका एक बेटा और अन्य रिश्तेदार हैं. निवान के पिता शेखर ने बताया कि ''सभी के जन्मदिन को निवान हमेशा याद रखता है.इसी तरह से उसने मोबाइल की मदद से साल 2042 तक की तारीख और दिन को याद कर लिया है. पिता कहते है कि ये प्रतिभा थोड़ी अजीब तों है लेकिन प्रतिभाएं तो अजीब होती हैं तभी तो वो प्रतिभा कहलाती है.''

मां को भविष्य की नहीं चिंता : निवान के विषय में मां का कहना है कि ''वह सामान्य बच्चों की तरह घर में खेल खेलता है. वो भी मोबाइल में यूट्यूब, गूगल से जानकारी लेना जैसे खेल में अपना समय बीतता है. लेकिन वो अब चिंता नहीं करती कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा. अपना भविष्य किस क्षेत्र में बनाएगा. अब उन्हें भरोसा है कि वो कुछ अच्छा ही बन जाएगा. वो उसे उसकी मर्जी से उसका भविष्य चुनने का मौका देंगे.''

बच्चों से थोड़ा अलग है निवान : निवान के बड़े पिता का लड़का तनिष्क सहगल ने बताया कि ''निवान उसके साथ ही खेलता है. खेल खेल में भी निवान नंबर और डे याद रखता है. इसके अलावा उसे कैलेंडर के विषय में बात करना और सुनना पसंद है. निवान बच्चा जरूर है लेकिन खेल खेल में भी उसकी बातें बच्चों जैसी नहीं होती, बल्कि वह किसी बड़े जैसा बात करता है. उसके सवाल बड़ों के सवाल जैसे होते हैं. जैसे कोई बड़े बच्चे अपनी उत्सुकता दूर करने कई सवाल पूछते हैं. उसी तरह ईमान भी बड़ों की तरह कई सवाल पूछता हैं. जो बड़े बच्चो के सवाल पूछने का अहसास दिलाता है. निवान को अब गूगल देखने की जरूरत नहीं पड़ती.''