कोल्लेगला : दिलचस्प बात यह है कि एक महिला ने अपने पहले बच्चे को एक ऑटो में जन्म दिया (Woman gave birth to her 1st child in auto) था और करीब तीन साल बाद प्रसव पीड़ा होने पर जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसके दूसरे बच्चे का जन्म एम्बुलेंस में हो गया (2nd baby in an ambulance ) . इस तरह उसके दोनों बच्चों का जन्म चलती गाड़ी में हुई.

चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के कौदल्ली गांव की शेषन्ना ने कुछ साल पहले ज्योति से शादी की थी. करीब 2-3 साल पहले की बात है शेषन्ना के प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल के लिये ले जाया रहा था. तभी रास्ते में ही उसने बच्चे को ऑटो में जन्म दिया. दो दिन पहले शेषन्ना को एक बार से फिर प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिवार वाले उसे तुरंत कौदल्ली के सरकारी अस्पताल में ले गये.

लेकिन डॉक्टरों ने उसे कोल्लेगला अनुमंडल अस्पताल ले जाने की सलाह दी है, क्योंकि उसे खून की जरूरत थी. इसके बाद उसे एम्बुलेंस से कोल्लेगला अस्पताल ले जाया जाने लगा. तभी रास्ते में उसने बच्ची को जन्म दे दिया.