नई दिल्ली : देश के उत्तर में भारी बारिश के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई है. पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठड़ बढ़ते जा रही है. देश के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आई है. अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन राज्यों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभवाना है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है.

उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा. इसके अलावा आज राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पाला पड़ने की संभावना है. जिससे देखते हुए मौसम विभाग में इन दो जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है.

राजधानी देहरादून की बात करें यहां आज मौसम साफ रहेगा. साथ ही अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूतनम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वहीं, मसूरी में अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूतनम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

हिमाचल प्रदेश में ऐसा होगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ (Weather Update of Himachal) रहने की संभावना है. प्रदेश में बीते दिन हुई बारिश और बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के चलते कई जगह भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है. प्रदेश के निचले व मैदानी भागों में 13 जनवरी तक मध्यम से घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट (yellow alert for himachal) जारी किया गया है.

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 21 डिग्री सेल्सियस और बिलासपुर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

हरियाणा में ठंड के रंग

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से हरियाणा शीतलहर की चपेट में है. हरियाणा में शीतलहर (cold wave in haryana) के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. गुरूवार को गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह कहीं-कहीं कोहरा छाया रहा. बारिश की वजह से हवा में आई नमी अब धुँध का कारण बन रही है. धुंध व शीतलहर को लेकर प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.