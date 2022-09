हमीरपुर: राठ कोतवाली क्षेत्र (Rath Kotwali Hamirpur) के उम्मनियां गांव में गुरुवार को कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर एक व्यक्ति (45 वर्ष) बुरी तरह घायल हो गया. एंबुलेंस नहीं मिलने पर परिजन उसे गांव से एक किलोमीटर दूर तक चारपाई में लादकर (villagers took young man on cot in Hamirpur) ले गये. उसके बाद निजी वाहन से सीएचसी में भर्ती कराया.

मरीज को चारपाई पर ले जाते लोग

सीएचसी में व्यक्ति की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज उरई (Medical College Orai) रेफर कर दिया. बीते दो दिनों से तेज बारिश होने से जिले में कच्चे मकान का गिरना जारी है. गुरुवार को उम्मनियां गांव निवासी रज्जन (45 वर्ष) अपने कच्चे मकान से गृहस्थी का सामान निकालने गया था. तभी मकान भरभरा कर गिरा गया. कच्चे मकान के मलबे में रज्जन दब गया. उसका शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे. लोगों ने मलबा हटाकर घायल रज्जन को बाहर निकाला.

परिजनों ने सरकारी एंबुलेंस बुलाने (Ambulance not found in Hamirpur) का प्रयास किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी. काफी देर बाद जब एंबुलेंस आने की आस टूट गई. तभी घायल की हालत बिगड़ते देख परिजन चारपाई पर लादकर करीब एक किलोमीटर गांव से बाहर लेकर गये. यहां से एक निजी वाहन से रज्जन को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, डॉ. भरत राजपूत ने प्राथमिक उपचार के बाद रज्जन की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया.

इसी तरह जिले के कुर्रा गांव में हरिशचंद का कच्चा मकान भरभराकर (Many injured after buried under rubble in Hamirpur) गिर गया था. जिसमें चार बकरियां और एक भैंस दब गई थी. चीख पुकार सुनकर परिजन और लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने मलबा हटाकर जानवरों को बाहर निकाला गया. ग्रामीण ने बताया कि वह गरीब पात्र है और आवास के लिए आवेदन करने के बाद भी उसे आवास नहीं मिल सका, जबकि गांव में कई ऐसे लोगों को आवास मिले हैं. जो पात्र की सूची से बाहर हैं.





एसडीएम सदर ने जलभराव वाले मोहल्लों में और हाइवे पर भरे बरसात के पानी का निरीक्षण कर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. हाइवे पर पुलिस से निगरानी रखने को कहा गया है.

