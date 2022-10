इंदौर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में पकड़ाए आरोपी राहुल को तेजाजी नगर पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में 11 नवंबर तक के लिए भेज दिया गया है. वहीं कोर्ट ने आरोपी राहुल को थर्ड डिग्री दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस को 31 अक्टूबर तक थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए हैं. (Vaishali Thakkar Suicide Case) (indore Police produced Rahul in court) (indore court send rahul to remand till november 11)

पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं: कोर्ट के सामने उपस्थित होने के बाद राहुल ने कोर्ट को यह बताया कि पूछताछ के दौरान एसीपी मोतिउर रहमान द्वारा मारपीट की गई. इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोपी पक्ष के वकील के आवेदन पर पुलिस को थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज 31 अक्टूबर तक कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश भी दिए हैं. वहीं पूछताछ के दौरान तकरीबन 5 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि राहुल के पास मौजूद थे और उसके घर के साथ ही उसकी फैक्ट्री में मौजूद थे, उन्हें भी पुलिस ने जब्त किया है. वहीं आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि इस पूरे मामले में राहुल ने कई तरह की बातें पुलिस को बताई है, लेकिन पुलिस ने मात्र सुसाइड नोट पर इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया है. कोई ठोस एविडेंस पुलिस के पास मौजूद नहीं है.

रिलेशन में थे वैशाली और राहुल: आरोपी पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि वैशाली ठक्कर से राहुल काफी परेशान हो गया था और पिछले दिनों जब वह थाने में पुलिस रिमांड में था तो अपने वकील को भी उसने इस बात की जानकारी दी. आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि मुलाकात के दौरान राहुल ने इस बात की जानकारी दी थी कि वह वैशाली ठक्कर के साथ पहले रिलेशन में था, लेकिन उसके बाद वह उसके साथ रिलेशन में नहीं था. उसके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था. वैशाली के कारण उसकी शादी शुदा जिंदगी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी. जिसके कारण उसने वैशाली से दूरी बना ली थी. वह अचानक इस तरह का कदम उठा लेगी, इस बात की जानकारी राहुल को भी नहीं थी. फिलहाल मामले में पुलिस ने करीब 5 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही विभिन्न तरह की जांच पड़ताल के दौरान साक्ष्यों को एकत्रित किया हुआ है. पुलिस जांच कर रही है.