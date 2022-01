नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya) ने कोविड प्रबंधन पर केंद्र के साथ तालमेल के लिए दक्षिणी राज्यों की सराहना (Appreciation of southern states for better coordination) की है. इस बैठक में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप सहित आठ दक्षिणी राज्यों ने भाग लिया.

Covid19 स्थिति पर एक समीक्षा बैठक में डॉ मंडाविया ने कहा कि आपसी समझ, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, केंद्र और राज्यों के बीच की सहयोगी भावना ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद की है. यह मानते हुए कि केंद्र सरकार हमेशा राज्यों की मदद के लिए तैयार है, डॉ मंडाविया ने कहा कि भारत का Covid19 टीकाकरण अभियान एक वैश्विक सफलता की कहानी है, खासकर हमारे जैसे आबादी वाले देश के लिए.

यह देखते हुए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों टीकों की खुराक की अनुमानित आवश्यकता से अधिक प्रदान की गई है. डॉ मंडाविया ने राज्यों से 15-17 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए कहा और जिनकी दूसरी खुराक दी जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के हिस्से के रूप में अधिक टेली परामर्श केंद्र खोलने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है.

टेली परामर्श केंद्र न केवल कोविड महामारी के दौरान बल्कि गैर-कोविड चिकित्सा देखभाल के लिए भी हमारी मदद करेंगे. डॉ मंडाविया ने आभासी बैठक के दौरान केरल ने सूचित किया है कि टेली मेडिसिन केंद्रों के माध्यम से कैंसर, मधुमेह प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य आदि के लिए गैर-कोविड चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की गई है. इसी तरह, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने भी बड़ी संख्या में टेली परामर्श के साथ ई-संजीवनी में अपनी प्रगति पर प्रकाश डाला.

यह भी पढ़ें- ओडिशा में बनी पहली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को ICMR ने दी मंजूरी

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हॉटस्पॉट पर कड़ी नजर रखने का सुझाव दिया. मंडाविया ने कहा कि जिन राज्यों ने कोविड परीक्षण में आरटी-पीसीआर की कम हिस्सेदारी की सूचना दी है, उन्हें इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है. कर्नाटक के राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर, केरल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ वीना जॉर्ज, तमिलनाडु के मा सुब्रमण्यम, तेलंगाना के थन्नीरू हरीश राव बैठक में मौजूद रहे. बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी डॉ बलराम भार्गव और स्वास्थ्य मंत्रालय के कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे.