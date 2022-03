शोपियां : जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर के दो सहयोगियों को गिरफ्तार (two LeT aides arrested in Shopian dist south Kashmir) किया है. साथ ही पुलिस ने उनके पास से हथियार बरामद (weapons recovered from LeT aides In JK) किया है. पुलिस के एक बयान के अनुसार, 34 सेना राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की 178 बटालियन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान मंजम पारा शोपियां निवासी अब्दुल राशिद बट और कटापुरा शोपियां निवासी गुलाम मोहिउद्दीन के रूप में की है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी सहयोगियों के पास से हथियार समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं. इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.