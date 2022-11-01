कर्नाटक : भगवान के रथ का पहिया टूटकर श्रद्धालुओं पर गिरा, कोई हताहत नहीं
Published on: 37 minutes ago |
Updated on: 10 minutes ago
Updated on: 10 minutes ago
कर्नाटक : भगवान के रथ का पहिया टूटकर श्रद्धालुओं पर गिरा, कोई हताहत नहीं
Published on: 37 minutes ago |
Updated on: 10 minutes ago
Updated on: 10 minutes ago
कर्नाटक के चामराजनगर के चन्नप्पनपुरा गांव के वीरभद्रेश्वर मंदिर में एक उत्सव के दौरान भगवान के रथ का पहिया अचानक टूट गया और वह श्रद्धालुओं पर गिर गया. हालांकि, इस हादसे में श्रद्धालु बाल-बाल बच निकले हैं.
-
#WATCH | Karnataka: Devotees had a narrow escape after a temple chariot fell down due to a broken wheel while it was being carried by them during a festival at Veerabhadreshwara Temple in Channappanapura village in Chamarajanagar, earlier today. pic.twitter.com/pUNahaBQr9— ANI (@ANI) November 1, 2022
Loading...