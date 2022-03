मुंबई : मुंबई के लोगों को घरों से बाहर निकलने के प्रति प्रोत्साहित करने के मकसद से महाराष्ट्र पुलिस ने अभिनव तरीका (innovative work by Maharashtra Police) निकाला है. रविवार को पुलिस विभाग की ओर से 'संडे स्ट्रीट' पहल की शुरुआत (Sunday Street initiative launched by Mumbai Police Deptt) की गई है.

इस पहल के तहत अब से हर सप्ताहांत में कुछ घंटों के लिए सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रखी (roads closed for sunday street program in mumbai) जाएगी. इस दौरान मुंबई वासी तनाव मुक्त, स्वस्थ और वाहनों से मुक्त वातावरण में सुबह सात बजे से दस बजे तक समय बिता सकेंगे. यहां वे योग, साइक्लिंग, स्केटिंग, टेनिस आदि स्वास्थ्यवर्धक और मनोरंजक गतिविधियों (Healthy and fun activities on street of mumbai) में हिस्सा ले सकते हैं.

संडे स्ट्रीट में खेलों के प्रति उत्साहित लोग

सड़कों पर बने टेनिस कोर्ट में खेलते एक शख्स ने मुंबई पुलिस की पहल की सराहना (mumbaikars appreciates work of mumbai police) की. उन्होंने कहा कि मुंबई के मरीन ड्राइव पर टेनिस कोर्ट बनाया गया है. सुबह के वक्त समुद्र के किनारे टेनिस खेलने का मजा कुछ और ही होता है. युवा से लेकर वृद्ध तक, पुरुष और महिलाएं सभी यहां खेल सकते हैं.

संडे स्ट्रीट में साइक्लिंग का लुत्फ उठाती बच्ची

पढ़ें : मुंबई की 13 सड़कों पर रविवार को नहीं चलेंगी गाड़ियां, आप चाहें तो रोड पर खेल सकते हैं

बता दें कि कोविड प्रतिबंधों के कारण, मुंबई ने पिछले दो वर्षों में पहली बार अब जाकर ब्रेक (mumbaikars taken break after 2 yrs of covid pandemic) लिया है. संडे स्ट्रीट मुंबई वासियों का तनाव दूर करने (Sunday Street relieves the stress of Mumbaikars) के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की एक पहल है. इससे पहले मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे (Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) से हाल ही में सोशल मीडिया पर नागरिकों ने मांग की थी कि छुट्टी वाले दिन रविवार को मुंबई की सड़कों को ट्रैफिक फ्री रखा जाए. इस मांग का पॉजिटिव जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने 13 सड़कों का चयन किया है, जिन्हें रविवार को यातायात से मुक्त रखा जाएगा.

संडे स्ट्रीट के दौरान जॉगिंग करते मुंबईकर

ये 13 सड़कें टाटा रोड पर 200 मीटर तक नरीमन प्वाइंट दोराबजी, मुरली देवड़ा चौक से एनसीपीए, जमनालाल बजाज मार्ग 270 मीटर, मालवार हिल हैंगिंग गार्डन (पूरा बीजीखेर मार्ग) 300 मीटर तक, बीकेसी अमेरिकन स्कूल बॉम्बे 300 मीटर, बांद्रा बीजे रोड (मन्नत से बसेरा) एम, मुलुंड मैराथन एवेन्यू रोड 600 मीटर, तानसा पाइपलाइन साइकिल गोरेगांव लिंक (मुलुंड रोड से बीनानगर) 2.5 किमी, विक्रोली फ्लाईओवर सर्विस रोड से घाटकोपर फ्लाईओवर सिग्नल 2.5 किमी, ओशिवारा मिल्लत नगर बैक रोड 800 मीटर, दहिसर वेस्ट रंगनाथ केसकर रोड 500 मीटर, बोरीवली वेस्ट गोराई रोड 1200 मीटर, गोरेगांव वेस्ट 500 मीटर और अंधेरी लोखंडवाला रोड समर्थ नगर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जॉगर्स पार्क से 600 मीटर तक हैं.

संडे स्ट्रीट के दौरान लोग इन सड़कों पर खेल सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 27 मार्च से हर रविवार को मुंबई में मरीन ड्राइव, बांद्रा बैंडस्टैंड, ओशिवारा, बोरीवली सहित 13 अन्य स्थानों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद करने का फैसला किया है. इन सड़कों पर आम लोग खेल, पैदल चलना, साइकिल चलाना या खेलकूद के लिए कर सकते हैं. रविवार को बच्चे इन सड़कों का उपयोग खेल क्षेत्र के रूप में कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिक साइकिलिंग, योग, व्यायाम, स्केटिंग आदि कर सकते हैं. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मुंबईकरों की प्रतिक्रिया को देखकर हर रविवार को इन गतिविधियों को और बढ़ाया जा सकता है.

गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस आयुक्त ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा था कि मुंबई की सड़कों पर हर दिन 600 नई कारें आती हैं. इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि लोग उचित पार्किंग के बिना नई कार न खरीदें. यह भी कहा कि बिना पार्किंग का सबूत दिखाए, आरटीओ ऐसी कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा. उनके सुझाव के बाद बड़ी चर्चाएं हुईं और इसी माध्यम से कई लोगों ने मांग की उठाई कि रविवार को निश्चित समय के लिए सड़कों को नागरिकों के लिए यातायात मुक्त रखा जाए.

यह भी पढ़ें- चीन के साथ संबंध तभी सामान्य होंगे जब सीमाओं पर फौजों की तैनाती कम हो: भारत