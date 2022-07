जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा का गांव पिहरिद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इसी गांव के बोरवेल में राहुल साहू नाम के बच्चे को बचाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. लेकिन अब इस गांव के एक खेत में अजीबो गरीब घटना घटी है. इस गांव के एक किसान ने अपने खेत में पानी डाला. लेकिन पानी डालने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ.

(gas and water fountain coming out in Pihrid village of Janjgir Champa)

पिहरिद गांव में जमीन से निकल रहा पानी का फव्वारा और गैस

क्या घटा अजीब : किसान ने रोज की तरह खेतों में पानी डाला.लेकिन खेत में एक जगह पर जमा हुआ पानी अचानक ऊपर की ओर उठने लगा. देखते ही देखते पानी ने फव्वारे की शक्ल ले (Water fountain coming out of a field in Pihrid) लिया. इस बात की जानकारी आसपास के गांवों में आग की तरह फैली. किसान के खेत में लोगों का मेला सा लग गया. कोई इस घटना का वीडियो बना रहा था तो कोई सेल्फी लेकर इस खेत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था.

क्या है खेत से पानी की धार निकलने का कारण : खेत से निकल रहे पानी की धार और गैस को लेकर जानकारों का कहना है '' यह नाइट्रोजन या फिर अन्य कोई प्राकृतिक गैस हो सकती है. जमीन के भीतर काफी ज्यादा मात्रा में गैस (Stream of water from Pihrid field) है. यह कहीं ना कहीं निकलने के लिए रास्ता बना रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है कि जमीन के नीचे चट्टानों के टकराने से गैस बनती है, जो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढती है. ऐसे में गैस या तो किसी ट्यूबवेल से या फिर जमीन में किसी कमजोर जगह से निकलती है. जहां से गैस निकल रही है, वह जमीन का कमजोर हिस्सा है. कुछ दिन पहले राहुल को रेस्क्यू करने के लिए खोदे गए गड्ढे को भरा गया है. उसके कारण भी जमीन के अंदर गैस जमा हुई होगी, जो बारिश के पानी के बाद निकलने के लिए जगह ढूंढ रही है.''