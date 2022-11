नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली में किराए के मकान में अपने प्रेमी के साथ रह रही श्रद्धा का उसके प्रेमी आफताब ने पांच महीने पहले हत्या कर दी थी. आरोपी ने न केवल धारदार हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए बल्कि उन्हें महरौली के जंगल में फेंक कर फरार हो गया. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया. वहीं, पुलिस को श्रद्धा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कई वीडियो मिले हैं, जिनके बारे में आफताब ने बताया कि हत्या करने से पहले वह दोनों ऋषिकेश ट्रिप पर गए थे. (Aftab and Shraddha went to Rishikesh before murder)

वीडियो में श्रद्धा वशिष्ठ गुफा के पास गंगा नदी के किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही है. रील के कैप्शन में लिखा है कि किसे पता था कि गंगा के इतने शांत पानी के किनारे बैठूंगी. इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मिले वीडियोज और फोटोज से यह जाहिर होता है श्रद्धा को घूमना फिरना बहुत पसंद था. इंस्टाग्राम रील में श्रद्धा ने लिखा, ''तो मैंने रील बनाने की कोशिश की...1500 किलोमीटर की यात्रा के बाद मैंने अपने दिन को सनसेट के दृश्य के साथ समाप्त... करने का फैसला किया. मैं वशिष्ठ गुफा में गंगा तट पर गई. किसे पता था मैं ऐसे गंगा के निर्मल तट पर बैठकर यहां की सुंदरता निहारते हुए ऐसे समय बिताऊंगी.'' वीडियो 4 मई का है जबकि 18 मई को उसके प्रेमी ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी.

महरौली हत्याकांड: घूमने-फिरने की शौकीन थी श्रद्धा

ये भी पढ़ेंः प्यार में दर्दनाक मौत, युवक ने लिव-इन पार्टनर की हत्या कर शव के किए 35 टुकड़े और फ्रिज में रख दिया

दोनों मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान मिले थे. परिवार वालों को उनके प्रेम संबंध से ऐतराज था, इस वजह दोनों भागकर दिल्ली आ गए. परिवार को जब कई महीने तक श्रद्धा की कोई खोज खबर नहीं मिली तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को मामले की शिकायत दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आफताब ने अपना अपराध स्वीकार किया.