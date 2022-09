शिवपुरी। जिले की नरवर तहसील में एक गाय शिकारियों के बिछाए जाल में फंस कर हादसे का शिकार हो गई. गाय के मुंह में बारूद का गोला फटने से उसका मुंह पूरी तरीके से जख्मी हो गया. जिसके बाद आज सुबह घायल गाय की मौत हो गई. गाय मालिक ने इसकी शिकायत मगरौनी चौकी में पहुंचकर दर्ज कराने की बात कही है. Cow died explosion in mouth in Narwar, Shivpuri Hunting cattle by ammunition

मवेशियों की खाल बेचकर कमाते हैं पैसे: शिकारी बिछाते हैं बारूद का जाल जानकारी के अनुसार मगरौनी नगर के बाहर जंगल के पहाड़ी क्षेत्र में शिकारियों के हौसले बुलंद हैं. शिकारी पहाड़ी पर जानवरों का शिकार करने के लिए बारूदी गोले बिछा देते हैं, जिन्हें खाने के बाद यह बारूदी गोला जानवरों के मुंह में फट जाता है. जिससे जानवर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है. ग्रामीणों की मानें तो मगरौनी क्षेत्र के जंगलों में शिकारियों द्वारा अधिकतर सूअरों को पकड़ने के लिए आटा जैसे खाद्य पदार्थों के बीच में बारूद भरकर उनके गोले बनाकर जंगल में डाल दिए जाते हैं. जब भी कोई जानवर इन गोलों को खाने की सामग्री समझ कर खाता है तो गोला जानवर के मुंह में ही फट जाता है. जिससे वह बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद शिकारी उक्त मवेशी के मांस व खाल को बेचकर पैसे कमाते हैं.

दूसरे दिन गाय की हुई मौत: गाय ने खाया बारूद का गोला, मुंह में फटा: मगरौनी के वार्ड क्रमांक 1 निजामपुर के रहने वाले सुम्मेरा जाटव ने बताया वह बीते रोज अपनी गाय को चराने के मगरौनी के बाहर छोड़ आए थे, लेकिन जब शाम को गाय घर लौटी तो उसके मुंह के चिथड़े उड़े हुए थे. इसके बाद गाय की आज सुबह मौत हो गई. सुम्मेरा जाटव ने बताया कि काफी समय से क्षेत्र में शिकारियों का आतंक है. वह सूअरों को निशाना बनाने के लिए इस प्रकार के जाल फैलाते रहते हैं. शिकारियों के इस जाल में आकर उसकी गाय की मौत हो गई.(Cow died explosion in mouth in Narwar) (Shivpuri Hunting cattle by ammunition) (Narwar Hunters sell cattle skins in Shivpuri)