सागर। मध्य प्रदेश के सागर के जैन पब्लिक स्कूल में एक ही स‍िर‍िंज से 30 स्‍कूली बच्‍चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है. जैसे ही अभिभावकों को इस घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया. हंगामे के बाद सीएमएचओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच का आदेश दिया है. वही वैक्सीनेटर का कहना है कि ''मुझे सिर्फ एक ही सिरिंज उपलब्ध कराई गई थी. इसीलिए मैंने उसी सिरिंज से करीब 30 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी''.

एक सिरिंज से 30 स्कूली बच्चों को लगा दी कोरोना वैक्सीन

स्कूल में लगाया गया था वैक्सीन शिविर: शहर के मुख्य बस स्टेण्ड पर स्‍थ‍ित जैन पब्‍ल‍िक स्‍कूल में बुधवार को स्‍कूली बच्‍चों के ल‍िए कोरोना वैक्‍सीन का कैंप लगाया गया था. इस शिविर में स्‍वास्‍थ्‍य व‍िभाग ने न‍िजी नर्स‍िंग कॉलेज के नर्स‍िंग छात्र की ड्यूटी लगायी थी. वैक्‍सीनेशन करने वाले नर्सिंग छात्र जितेंद्र ने एक ही सिरिंज से करीब 30 बच्‍चों को कोरोना वैक्‍सीन लगा दी. धीरे-धीरे स्कूली छात्रों को इसकी जानकारी लगी और उन्होंने घर जाकर अपने अभिभावकों को इस घटना के बारे में बताया. तुरंत अभिभावक स्कूल पहुंच गए और उन्होंने जाकर स्कूल में जमकर हंगामा किया.

बच्चों के परिजनों ने किया हंगामा

छात्रा ने घर जाकर अभिभावकों को दी जानकारी: जैन पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने घर जाकर अपने पिता को बताया था कि ''उसके स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगा है. लेकिन वैक्सीनेटर एक ही सिरिंज से सभी के लिए कोरोना वैक्सीन लगा रहा है. जब छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधन से इस बारे में बात की और वैक्सीनेटर से पूछा गया तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसे एक ही सिरिंज उपलब्ध कराई गई थी.

सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश: घटना की जानकारी लगते ही सागर के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डीके गोस्वामी अपने अमले के साथ जैन पब्लिक हाई स्कूल पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि ''इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. वही एक ही सिंरिज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने से उनके स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा''.

''एक ही सिरिंज से बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला मेरे संज्ञान में आया है. मैंने जांच के आदेश दिये हैं. जांच में जो भी तत्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा''. -डॉ. डीके गोस्वामी सीएमएचओ सागर

मामला सामने आने के बाद वैक्सीनेटर लापता: वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार के खिलाफ गोपालगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई की गई है. इधर मामले के तूल पकड़ने के बाद वैक्सीनेटर फरार हो गया है. उससे सम्पर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन बंद पाया गया. इस सम्बंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त अभिमत के आधार पर डॉ. राकेश रोशन, जिला टीकाकरण अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई करने के लिए संभाग आयुक्त के समक्ष सिफारिश की गई है.

वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार हुआ लापता

