श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गुरुवार को एक सड़क हादसा हो गया (A road accident took place on Thursday in Ganderbal, Jammu and Kashmir). हादसे में दो पर्यटकों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. बताया गया है कि श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर गांदरबल जिले के हरि गनीवन इलाके के पास एक वाहन सड़क से फिसल गया.

इस बारे में एक अधिकारी मुताबिक इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. जबकि, अन्य घायलों का एसडीएच कंगन में इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

