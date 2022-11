मुंबई: देश की डिजिटल मुद्रा- 'डिजिटल रुपया' एक दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा (RBI announces the launch of the first pilot for retail digital Rupee). हालांकि अभी ये केवल पायलट लॉन्च होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. इससे पहले आरबीआई ने डिजिटल रुपये (खुदरा खंड) का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया था. यह परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया गया, जिसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल थे. रिजर्व बैंक के मुताबिक, भविष्य के पायलट परीक्षणों में थोक स्तर पर होने वाले अन्य सौदों एवं सीमापार भुगतान पर भी ध्यान दिया जाएगा.

आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में पेश अपनी संकल्पना रिपोर्ट में कहा था कि यह डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों का पूरक तैयार करना है. इससे उपयोगकर्ताओं को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल पाएंगे.

सीबीडीसी किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी होने वाले मौद्रिक नोटों का डिजिटल स्वरूप है. दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सीबीडीसी लाने की संभावनाओं को टटोल रहे हैं. सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की थी.

