पटना: बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी (5 crores cash in raid at engineer locations) की जा रही है. निगरानी विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार पटना स्थित गोला रोड, पटना जिले के ही दुल्हिन बाजार के घर और किशनगंज के ठिकानों पर छापेमारी (Raid on the locations of Kishanganj and Patna) चल रही है. निगरानी विभाग की टीम शनिवार सुबह से ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है.

ये भी पढ़ें:- भागलपुर में इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 200 से ज्यादा अधिकारियों की रेड से हड़कंप

किशनगंज से 4 और पटना के घर से 1 करोड़ नकद मिले : निगरानी टीम जब किशनगंज में छापेमारी करने पहुंची तो पता चला कि यह भ्रष्ट इंजीनियर संजय कुमार राय केअपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहां रिश्वत का पैसा रखता है. इसके बाद जांच टीम ने इन लोगों के यहां भी दबिश दी है. किशनगंज से करीब चार करोड़ से अधिक रुपये बरामद हो चुके हैं. वहीं कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के पटना आवास की तलाशी में लगभग 1 करोड़ रुपये नकद मिले हैं.

निगरानी विभाग की छापेमारी जारी : निगरानी विभाग की छापेमारी जारी है. सूत्रों का कहना है कि जमीन के कागजात और बैंक के लॉकरों की भी जांच की जाएगी. अभी जो रकम बरामद हुई है वह तो शुरुआती छापे की बरामदगी है. जांच टीम नोटों के मिलान में जुट गई है. छापेमारी में कई अन्य कागजात भी मिले हैं. इन सभी कागजात की जांच की जा रही है.

छापेमारी दल में शामिल अधिकारी ने बताया कि कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के निजी स्टाफ ओमप्रकाश के घर भी छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान यहां से ढाई करोड़ कैश मिले हैं. पैसे की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई है. बिछावन, रैक और किताब समेत कई जगहों पर पैसे छुपाकर रखे गए थे. ओमप्रकाश मधुबनी का रहने वाला है.

ये भी पढ़ें :-पटना के भ्रष्ट इंजीनियर के ठिकाने पर विजिलेंस की रेड, नोटों की गड्डियां देख अधिकारी दंग, गिनती जारी...