वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन (prime minister narendra modi Birthday) उनके संसदीय क्षेत्र के लोग अलग-अलग तरीके से मना रहे हैं. कोई मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है तो कोई बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक कर रहा है. इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता और वाराणसी के युवाओं ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया. युवाओं ने हाथों पर हर-हर मोदी लिखवाया और मोदी का टैटू (youth got modi tattoos on hand in varanasi) बनवाया.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर टैटू बनवाते हुए युवा

कई युवाओं ने हैप्पी बर्थडे मोदी का टैटू (youth got modi tattoos on hand in varanasi) अपने हाथ पर बनवाया. सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की. ईटीवी भारत की टीम ने युवाओं से बातचीत की. उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं.

युवाओं का कहना था कि हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिन (prime minister narendra modi Birthday) है. इसको लेकर लोगों में उनके प्रति क्रेज देखने को मिला. टैटू बनवाने का सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू हो गया था. युवा प्रधानमंत्री के विभिन्न प्रकार के टैटू बनवा (youth got modi tattoos on hand in varanasi) चुके हैं. टैटू आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से नमो मोदी लिखा है.



