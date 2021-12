लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को नई सौगात देने वाले हैं (PM will give many gifts to UP), जिसमें 1.60 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के खातों में 1,000 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) के 1.01 लाख लाभार्थियों को 20.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. वह मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे.



सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, लगभग 80,000 स्वयं सहायता समूहों (self help group) को 1.10 लाख रुपये की दर से सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रुपये रिवोल्विंग फंड के रूप में मिलेगा.



प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.01 लाख लाभार्थियों को 20.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे, जिसके तहत विभिन्न चरणों में एक लड़की के खाते में सशर्त नकद हस्तांतरण किया जाएगा, जिसमें से सभी कुल 15,000 रुपये की हकदार होंगी.



एक प्रवक्ता ने कहा, 'अब तक 9.92 लाख लड़कियों को इससे फायदा हुआ है और मंगलवार को फंड ट्रांसफर के बाद 1.01 लाख और लाभार्थी जोड़े जाएंगे. प्रधानमंत्री 4,000 रुपये से 20,000 बैंकिंग संवाददाता सखी (UP Bank Sakhi Yojana) को मासिक स्टाइपैंड भी देंगे.'

राज्य सरकार का लक्ष्य सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में एक बैंकिंग संवाददाता सखी (UP Bank Sakhi Yojana) को नियुक्त करना है. अब तक 56,875 महिलाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 38,341 को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है. एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखेंगे.



सभी इकाई की लागत लगभग एक करोड़ रुपये है. इकाइयों को एसएचजी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और 4,000 सदस्यों को रोजगार देंगे और 60,600 एसएचजी को उनकी इक्विटी के खिलाफ भुगतान करके लाभान्वित करेंगे.



(आईएएनएस)