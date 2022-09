शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) को लेकर भाजपा ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर (PM Modi Himachal visit on September 24) आएंगे. जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भाजयुमो की रैली को संबोधित (PM Modi Mandi visit on 24 September) करेंगे.

हिमाचल में पीएम की रैलियां तय: हिमाचल में चुनावों के लिए पीएम मोदी की पहली रैली श्राद्धों में 24 सितंबर को मंडी में होगी. चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी की हिमाचल में तीन रैलियों का शेड्यूल तय हो गया है. पहली रैली 24 सितंबर को मंडी में होंगी. भाजयुमो की की इस रैली के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है. आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष रैली की तैयारियों को लेकर शिमला के होटल पीटरहॉफ में (BJP meeting in Peterhof Shimla) समीक्षा करेंगे. बता दें कि भाजपा ने इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख युवाओं को एकत्र करने का टारगेट रखा है.

दूसरी बिलासपुर और तीसरी रैली चंबा में: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि दूसरा कार्यक्रम बिलासपुर में होगा. पीएम मोदी बिलासपुर में (PM Modi Bilaspur tour scheduled) एम्स का लोकार्पण (PM Modi to inaugurate AIIMS in Bilaspur) करेंगे. तीसरा कार्यक्रम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के (PM Modi three rallies in Himachal) चंबा जिले में होगा. भाजपा ये तीनों कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता से पहले कराने की तैयारी कर रही है. भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में (Suresh Kashyap press conference in Shimla) कहा कि पीएम मोदी की रैलियों के लिए किए 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को विशेष पास जारी किए जाएंगे. एक लाख पास पार्टी ने तैयार किए हैं.

स्मृति ईरानी 17 सितंबर को आएंगी हिमाचल: सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani will soon visit Himachal ) महिला मोर्चा की रैली को 17 सितंबर को संबोधित करेंगी. वहीं, किरेन रिजिजू का 25 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी जल्द हिमाचल का दौरा करेंगे. बता दें कि कुछ दिनों से भाजपा पीएम मोदी सहित अन्य बडे़ नेताओं की तैयारियों को लेकर मंथन कर रही थी.

