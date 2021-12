नयी दिल्ली : वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) (Federation of Automobile Dealers Association) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोनो वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप (New variant omicron) के कारण यदि उन देशों में लॉकडाउन लगता है, जहां पर चिप बनाई जाती है तो यात्री वाहनों की आपूर्ति और भी प्रभावित हो सकती है.



हालांकि, फाडा (Federation of Automobile Dealers Association) ने यह उम्मीद भी जताई कि अगले वर्ष की दूसरी छमाही तक सेमीकंडक्टर की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा.



फाडा के अध्यक्ष विनकेश गुलाटी ने एक बयान में कहा, 'ओमीक्रोन (New variant omicron) के बढ़ते मामलों से दुनियाभर में फिर से डर का माहौल बन गया है. यदि चिप निर्माता देशों में लॉकडाउन लग जाता है तो इससे यात्री वाहनों की आपूर्ति और भी प्रभावित हो सकती है.' फाडा ने अनुमान जताया कि 2022 की दूसरी छमाही में आपूर्ति और मांग धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे.

गुलाटी ने कहा, 'कोविड खत्म हो जाता है तब भी वाहन उद्योग में पूरी तरह से पुनरुद्धार 2023 तक ही हो सकता है और यह कोविड से पहले के स्तरों पर पहुंच सकता है.'



(पीटीआई-भाषा)