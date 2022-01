भुवनेश्वर : ओडिशा पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक को नए साल की दावत के लिए दो बकरियां चुराना (Stolen goats for New Year eve feast) के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. बलांगीर जिले के सिंधीकेला थाने का एएसआई सुमन मलिक (ASI Suman Mallik of Sindhekela PS in Balangir district) को बकरी चोरी में शामिल होने के आरोप में निलंबित (ASI suspended from duty) कर दिया गया है.

बकरियों के मालिक संकीर्तन गुरु ने आरोप लगाया कि उनकी दो बकरियां जब थाना परिसर में घूम रही थीं. उनको एएसआई ने उठा लिया और मार डाला. उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने पुलिस अधिकारियों को बकरियों को काटते हुए देखा.

संकीर्तन गुरु ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने ऐसा नहीं किया और इसके बदले उन्हें धमकी दी. इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोग शुक्रवार को सिंधीकेला थाने में जमा हो गए. इसके बाद, बलांगीर के एसपी कुसालकर नितिन दगुडु ने मल्लिक को निलंबित कर दिया.

(आईएएनएस)